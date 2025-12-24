https://sputnik-georgia.ru/20251224/riteylery-gotovy-obsudit-tsenoobrazovanie-v-gruzii-296332314.html

Ритейлеры готовы обсудить ценообразование в Грузии

Ритейлеры готовы обсудить ценообразование в Грузии

24.12.2025

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ритейл-ассоциация и большинство сетей продуктовых магазинов выражают полную готовность в рамках прямого диалога с премьер-министром детально обсудить вопросы формирования цен в Грузии, говорится в совместном заявлении ассоциации объединяющие сетевые магазины в Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил недовольство ценами на продукты питания в Грузии и выступил с инициативой создания следственной комиссии по изучению вопроса ценообразования. Кроме того, он призвал изучить этот вопрос и следственные органы, так как, по его информации, наценка на продовольствие в магазинах составляет в среднем 86% и может идти речь о картельной договоренности. В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили подтвердил решение сформировать специальную комиссию при законодательном органе уже в феврале следующего года.В условиях открытого сотрудничества власти и государства возможно принятие сбалансированных решений, которые в равной степени учитывают как экономическую реальность, так и социальную ответственность. Между тем сети магазинов отмечают, что неоднократно говорили о своих проблемах и о том, как они отражаются на ценах. "Ассоциация неоднократно фиксировала свою позицию по таким важным вопросам, как налог на добавленную стоимость (НДС), банковские комиссии, а также увеличение расходов, связанных с регулированием, которые напрямую отражаются на конечном потребителе", – отмечают сети магазинов.В тоже время они подчеркивают полную прозрачность своей деятельности. "Сектор функционирует в условиях строгой финансовой дисциплины – финансовая отчетность является публичной, а компании обязаны проводить финансовый аудит, что обеспечивает точность и надежность данных, и это подтверждается углубленным и компетентным анализом, основанным на исследованиях последнего периода", – говорится в заявлении.В ассоциацию ритейлеров входят сети "Карфур", "Дейли", "Магнит", "Згапари", "Смарт", "Гудвил", "Никора", "Спар", "Агрохаб", "Галф стор" и "Универсам".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

