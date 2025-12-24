Сколько поступило в бюджет Грузии выплат с налога на имущество?

https://sputnik-georgia.ru/20251224/skolko-postupilo-v-byudzhet-gruzii-vyplat-s-naloga-na-imuschestvo-296325565.html
Физические лица, проживающие в Грузии, с доходом семьи более 40 тысяч лари, до 3 ноября 2024 года должны были представить имущественные декларации
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Выплаты гражданами Грузии налога на имущество составили 114 миллионов лари в 2025 году, сообщило госказначейство Минфина Грузии. Физические лица, проживающие в Грузии, с доходом семьи более 40 тысяч лари, до 3 ноября 2024 года должны были представить имущественные декларации и до 17 ноября оплатить налог на имущество: землю, дом, квартиру или автомобиль. Согласно отчету, опубликованному Казначейством, размер оплаченной гражданами суммы в январе-ноябре 2025 года на 32% (или 27 миллионов лари) больше, чем налог на имущество, уплаченный за аналогичный период прошлого года. Налог на имущество делится на следующие компоненты: Семьей по законодательству Грузии считается: супруг, несовершеннолетние дети, а также родители, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, которые проживают с лицом, заполняющим декларацию. При этом доходом считается любой доход и прибыль, полученная семьей за год, в том числе от бизнеса, переводов и зарплаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
