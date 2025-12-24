https://sputnik-georgia.ru/20251224/sledstvie-izuchit-tsenoobrazovanie-v-gruzinskikh-magazinakh--premer-gruzii-296327032.html

Следствие изучит ценообразование в грузинских магазинах – премьер Грузии

Следствие изучит ценообразование в грузинских магазинах – премьер Грузии

24.12.2025

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранительные органы изучить вопрос высоких цен в сетевых магазинах Грузии. Годовая инфляция (промежуток времени с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.По словам Кобахидзе, в условиях высокой маржи прибыли компании быстро расширяют сеть магазинов, что отражается и на ценах. По его словам, правительство Грузии будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и сетей магазинов, чтобы добиться снижения цен для наших сограждан. В случае надобности, будут подключены антимонопольные механизмы. Премьер-министр отметил, что рост цен обусловлен сразу несколькими важными факторами: сетевой кэшбек, задержка оплаты дистрибьюторам или производителям, обилие магазинов и отражение в цене затрат на открытие нового магазина. При этом он отметил, что существующая практика вызывает подозрения, поскольку игроки рынка, возможно, действуют согласованно, по картельному принципу, что требует дополнительного анализа. Он также отметил, что разница между грузинскими и европейскими ценами довольно велика. По словам главы правительства, разница в ценах также обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и магазинов, которая в среднем составляет 86% от границы Грузии до прилавка. Глава правительства отметил, что чистая прибыль конкретных розничных сетей в Грузии составляет 7,8 и даже 14%, тогда как в Европе их чистая прибыль в среднем составляет 2%.Это не первые заявления правительства по поводу высоких цен в Грузии. В 2020 году правительство установило потолок цен на ряд продуктов первой необходимости, который был снят в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

