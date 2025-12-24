https://sputnik-georgia.ru/20251224/sledstvie-izuchit-tsenoobrazovanie-v-gruzinskikh-magazinakh--premer-gruzii-296327032.html
Следствие изучит ценообразование в грузинских магазинах – премьер Грузии
Следствие изучит ценообразование в грузинских магазинах – премьер Грузии
Глава правительства призвал правоохранительные органы изучить высокие цены в магазинах страны и обмолвился о возможных причинах 24.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранительные органы изучить вопрос высоких цен в сетевых магазинах Грузии. Годовая инфляция (промежуток времени с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.По словам Кобахидзе, в условиях высокой маржи прибыли компании быстро расширяют сеть магазинов, что отражается и на ценах. По его словам, правительство Грузии будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и сетей магазинов, чтобы добиться снижения цен для наших сограждан. В случае надобности, будут подключены антимонопольные механизмы. Премьер-министр отметил, что рост цен обусловлен сразу несколькими важными факторами: сетевой кэшбек, задержка оплаты дистрибьюторам или производителям, обилие магазинов и отражение в цене затрат на открытие нового магазина. При этом он отметил, что существующая практика вызывает подозрения, поскольку игроки рынка, возможно, действуют согласованно, по картельному принципу, что требует дополнительного анализа. Он также отметил, что разница между грузинскими и европейскими ценами довольно велика. По словам главы правительства, разница в ценах также обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и магазинов, которая в среднем составляет 86% от границы Грузии до прилавка. Глава правительства отметил, что чистая прибыль конкретных розничных сетей в Грузии составляет 7,8 и даже 14%, тогда как в Европе их чистая прибыль в среднем составляет 2%.Это не первые заявления правительства по поводу высоких цен в Грузии. В 2020 году правительство установило потолок цен на ряд продуктов первой необходимости, который был снят в 2021 году.
Годовая инфляция (промежуток времени с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.
"Я призываю правоохранительные органы углубленно изучить вопрос и установить, не усматриваются ли в деятельности конкретных субъектов признаки уголовного преступления. Также я хочу попросить парламент Грузии создать парламентскую комиссию, которая использует соответствующие парламентские рычаги для оценки вопроса", – отмечает Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, в условиях высокой маржи прибыли компании быстро расширяют сеть магазинов, что отражается и на ценах.
"За последние 5 лет количество сетевых магазинов в стране увеличилось вдвое. В результате сегодня в Грузии приходится 113 магазинов на 100 000 человек, тогда как в Германии этот показатель составляет 45, а в Австрии – 62. Логично, что расходы, связанные с расширением сети, напрямую отражаются на ценах на продукты", – отметил он.
По его словам, правительство Грузии будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и сетей магазинов, чтобы добиться снижения цен для наших сограждан. В случае надобности, будут подключены антимонопольные механизмы.
Премьер-министр отметил, что рост цен обусловлен сразу несколькими важными факторами: сетевой кэшбек, задержка оплаты дистрибьюторам или производителям, обилие магазинов и отражение в цене затрат на открытие нового магазина.
При этом он отметил, что существующая практика вызывает подозрения, поскольку игроки рынка, возможно, действуют согласованно, по картельному принципу, что требует дополнительного анализа. Он также отметил, что разница между грузинскими и европейскими ценами довольно велика.
"Если сравнить цены в сетевых магазинах одного и того же международного бренда в Грузии и Франции, то в Грузии подсолнечное масло конкретной марки дороже на 34%, макароны – на 97%, рис – на 180%, сливочное масло – на 30%, сыр – на 42%, а шоколад – на 47%", – сказал Кобахидзе.
По словам главы правительства, разница в ценах также обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и магазинов, которая в среднем составляет 86% от границы Грузии до прилавка. Глава правительства отметил, что чистая прибыль конкретных розничных сетей в Грузии составляет 7,8 и даже 14%, тогда как в Европе их чистая прибыль в среднем составляет 2%.
Это не первые заявления правительства по поводу высоких цен в Грузии. В 2020 году правительство установило потолок цен на ряд продуктов первой необходимости, который был снят в 2021 году.