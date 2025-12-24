Вопрос ценообразования на продукты в Грузии изучит СГБ

https://sputnik-georgia.ru/20251224/vopros-tsenoobrazovaniya-na-produkty-v-gruzii-izuchit-sgb-296337401.html
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Служба государственной безопасности начинает изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания, заявил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.С инициативой изучить вопрос роста цен на продукты выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, так как, по его информации, наценка на продовольствие в магазинах составляет в среднем 86%, и может идти речь о картельной договоренности. Ранее о готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания выступили представители сетевых магазинов Грузии. По их словам, они готовы показать, как формируется цена на рынке продовольствия Грузии и с какими трудностями сталкивается сектор. Вопрос роста цен в феврале изучит и временная парламентская комиссия.Между тем в оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему.Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Служба госбезопасности страны отреагировала на слова премьера Кобахидзе и инициировала расследование
