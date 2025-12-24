https://sputnik-georgia.ru/20251224/zhiteli-dolzhny-ostavatsya-v-svoikh-rayonakh--mer-tbilisi-296325869.html
Жители должны оставаться в своих районах – мэр Тбилиси
Жители должны оставаться в своих районах – мэр Тбилиси
Sputnik Грузия
Нужно сделать все, чтобы районы развивались так, чтобы жителям не приходилось выезжать, заявил мэр столицы 24.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-24T11:58+0400
2025-12-24T11:58+0400
2025-12-24T11:58+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1e/282821106_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0e96111b2e953f25c7fe3be00ea7526d.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Районы в Тбилиси должны развиваться так, чтобы их жителям не нужно было выезжать из них по делам, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Пробки в часы пик стали главной проблемой Тбилиси, кроме того, в эти часы перегружен и общественный транспорт, что вызывает недовольство жителей столицы. Мэр также привел статистику, согласно которой в 2012 году в Тбилиси передвигалось около 180 тысяч частных автомобилей, а 17 сентября текущего года был зафиксирован рекордный показатель – около 860 тысяч автомобилей. "Количество частных автомобилей растет с каждым годом. Что мы должны этому противопоставить? Мы же не можем остановить развитие города, строительные работы и запретить строительство корпусов. Это немыслимо и неправильно", – сказал Каладзе. По его словам, единственным выходом из ситуации является увеличение комфорта и доступности общественного транспорта. Мэрия Тбилиси работает сразу по нескольким направлениям развития общественного транспорта в Тбилиси: это и закупка дополнительных автобусов, и развитие сети метрополитена, и строительство трамвайной линии. Если строительство новых станций метро и трамвайной линии требует времени, то новые автобусы будут ездить в Тбилиси уже с 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1e/282821106_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_934ea5b6a2c8b5d8bcf95fd02e597dbb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Жители должны оставаться в своих районах – мэр Тбилиси
Нужно сделать все, чтобы районы развивались так, чтобы жителям не приходилось выезжать, заявил мэр столицы
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Районы в Тбилиси должны развиваться так, чтобы их жителям не нужно было выезжать из них по делам, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Пробки в часы пик стали главной проблемой Тбилиси, кроме того, в эти часы перегружен и общественный транспорт, что вызывает недовольство жителей столицы.
"Нужно сделать все, чтобы районы развивались так, чтобы жителям не приходилось выезжать. У них должно быть все на месте: школа, сад, театр, дома культуры, работа и т. д. Конечно, на 100% это не будет выполнено, потому что у людей работа в разных направлениях, но все остальное вполне возможно", – сказал Каладзе.
Мэр также привел статистику, согласно которой в 2012 году в Тбилиси передвигалось около 180 тысяч частных автомобилей, а 17 сентября текущего года был зафиксирован рекордный показатель – около 860 тысяч автомобилей.
"Количество частных автомобилей растет с каждым годом. Что мы должны этому противопоставить? Мы же не можем остановить развитие города, строительные работы и запретить строительство корпусов. Это немыслимо и неправильно", – сказал Каладзе.
По его словам, единственным выходом из ситуации является увеличение комфорта и доступности общественного транспорта.
Мэрия Тбилиси работает сразу по нескольким направлениям развития общественного транспорта в Тбилиси: это и закупка дополнительных автобусов, и развитие сети метрополитена, и строительство трамвайной линии.
Если строительство новых станций метро и трамвайной линии требует времени, то новые автобусы будут ездить в Тбилиси уже с 2026 года.