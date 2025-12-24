https://sputnik-georgia.ru/20251224/zhiteli-dolzhny-ostavatsya-v-svoikh-rayonakh--mer-tbilisi-296325869.html

Жители должны оставаться в своих районах – мэр Тбилиси

24.12.2025

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Районы в Тбилиси должны развиваться так, чтобы их жителям не нужно было выезжать из них по делам, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Пробки в часы пик стали главной проблемой Тбилиси, кроме того, в эти часы перегружен и общественный транспорт, что вызывает недовольство жителей столицы. Мэр также привел статистику, согласно которой в 2012 году в Тбилиси передвигалось около 180 тысяч частных автомобилей, а 17 сентября текущего года был зафиксирован рекордный показатель – около 860 тысяч автомобилей. "Количество частных автомобилей растет с каждым годом. Что мы должны этому противопоставить? Мы же не можем остановить развитие города, строительные работы и запретить строительство корпусов. Это немыслимо и неправильно", – сказал Каладзе. По его словам, единственным выходом из ситуации является увеличение комфорта и доступности общественного транспорта. Мэрия Тбилиси работает сразу по нескольким направлениям развития общественного транспорта в Тбилиси: это и закупка дополнительных автобусов, и развитие сети метрополитена, и строительство трамвайной линии. Если строительство новых станций метро и трамвайной линии требует времени, то новые автобусы будут ездить в Тбилиси уже с 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

