Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года
Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года
Каждый декабрь мир погружается в праздничную атмосферу: в разных уголках планеты проходят десятки необычных событий — от тёплых и душевных до по-настоящему... 25.12.2025, Sputnik Грузия
Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года

12:00 25.12.2025 (обновлено: 15:03 26.12.2025)
Каждый декабрь мир погружается в праздничную атмосферу: в разных уголках планеты проходят десятки необычных событий — от тёплых и душевных до по-настоящему смелых и неожиданных. Самые яркие моменты предновогодних дней — в фотоподборке Sputnik
Альпинисты в костюмах Санта-Клауса позируют во время мероприятия, посвященного молитвам о безопасных восхождениях в новом 2026 году на горе Букхансан в Сеуле.

Рождественский Брюссель и огромные воздушные шары в виде героев мультфильмов "Кунг-Фу Панда" и "Маша и медведь" в руке местной жительницы.

Рабочий в китайском Нанкине устанавливает гигантский фонарь в виде лошади, чтобы встретить наступающий китайский Новый год 2026.

Рождественская вечеринка в поддержку бездомных и нуждающихся в Берлине.
Рождественское танцевальное представление в муниципальном парке Лимы.

"Санта-Клаус" раздает подарки и сладости детям на пляже в бедном районе города Дакар в Сенегале.
Участники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре.
12-метровая рождественская елка и игрушечные поезда в торговом центре GIP Mall в Нойде, Индия.
Мужчина в костюме Санта-Клауса продает рождественские украшения в христианском районе Кассаа в Дамаске.

Дети из мадридской школы Сан-Ильдефонсо выбирают номера лотерейных билетов во время ежегодного рождественского розыгрыша лотереи, известной как "Эль Гордо" или "Толстяк", в мадридском театре "Реал", Испания.

Женщина расставляет украшения для предстоящих рождественских торжеств в соборе Святого Иоанна в Пешаваре, Пакистан.

Мужчина в костюме Гринча перед началом рождественского празднования на Оушен-Бич в Сан-Диего, Калифорния.

Женщина и ребенок в праздничных шляпах на рождественской ярмарке во французском стиле в Пекине, Китай.
Посетители фотографируются на фоне праздничных рождественских украшений в торговом центре Paris Van Java в Бандунге, Индонезия.

