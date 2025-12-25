https://sputnik-georgia.ru/20251225/296361684.html
Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года
Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года
Каждый декабрь мир погружается в праздничную атмосферу: в разных уголках планеты проходят десятки необычных событий — от тёплых и душевных до по-настоящему...
2025-12-25T12:00+0400
2025-12-25T12:00+0400
2025-12-26T15:03+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1a/296362253_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f0943d2783e7096ad5f3f14a2c3d8a6d.jpg
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1a/296362253_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_38a6e605254c9c1a6d07ac216d1e010e.jpg
Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года 12:00 25.12.2025 (обновлено: 15:03 26.12.2025)
Каждый декабрь мир погружается в праздничную атмосферу: в разных уголках планеты проходят десятки необычных событий — от тёплых и душевных до по-настоящему смелых и неожиданных. Самые яркие моменты предновогодних дней — в фотоподборке Sputnik
© AP Photo / Ahn Young-joon
Альпинисты в костюмах Санта-Клауса позируют во время мероприятия, посвященного молитвам о безопасных восхождениях в новом 2026 году на горе Букхансан в Сеуле.
Альпинисты в костюмах Санта-Клауса позируют во время мероприятия, посвященного молитвам о безопасных восхождениях в новом 2026 году на горе Букхансан в Сеуле.
© Getty Images / China News Service
Рождественский Брюссель и огромные воздушные шары в виде героев мультфильмов "Кунг-Фу Панда" и "Маша и медведь" в руке местной жительницы.
Рождественский Брюссель и огромные воздушные шары в виде героев мультфильмов "Кунг-Фу Панда" и "Маша и медведь" в руке местной жительницы.
© Getty Images / China News Service
Рабочий в китайском Нанкине устанавливает гигантский фонарь в виде лошади, чтобы встретить наступающий китайский Новый год 2026.
Рабочий в китайском Нанкине устанавливает гигантский фонарь в виде лошади, чтобы встретить наступающий китайский Новый год 2026.
© Getty Images / picture alliance Рождественская вечеринка в поддержку бездомных и нуждающихся в Берлине.
Рождественская вечеринка в поддержку бездомных и нуждающихся в Берлине.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Рождественское танцевальное представление в муниципальном парке Лимы.
Рождественское танцевальное представление в муниципальном парке Лимы.
© Getty Images / Anadolu "Санта-Клаус" раздает подарки и сладости детям на пляже в бедном районе города Дакар в Сенегале.
"Санта-Клаус" раздает подарки и сладости детям на пляже в бедном районе города Дакар в Сенегале.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк Участники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре.
Участники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре.
© Getty Images / Hindustan Times 12-метровая рождественская елка и игрушечные поезда в торговом центре GIP Mall в Нойде, Индия.
12-метровая рождественская елка и игрушечные поезда в торговом центре GIP Mall в Нойде, Индия.
© AP Photo / Omar Sanadiki
Мужчина в костюме Санта-Клауса продает рождественские украшения в христианском районе Кассаа в Дамаске.
Мужчина в костюме Санта-Клауса продает рождественские украшения в христианском районе Кассаа в Дамаске.
© AP Photo / Manu Fernandez
Дети из мадридской школы Сан-Ильдефонсо выбирают номера лотерейных билетов во время ежегодного рождественского розыгрыша лотереи, известной как "Эль Гордо" или "Толстяк", в мадридском театре "Реал", Испания.
Дети из мадридской школы Сан-Ильдефонсо выбирают номера лотерейных билетов во время ежегодного рождественского розыгрыша лотереи, известной как "Эль Гордо" или "Толстяк", в мадридском театре "Реал", Испания.
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Женщина расставляет украшения для предстоящих рождественских торжеств в соборе Святого Иоанна в Пешаваре, Пакистан.
Женщина расставляет украшения для предстоящих рождественских торжеств в соборе Святого Иоанна в Пешаваре, Пакистан.
© Getty Images / The San Diego Union-Tribune
Мужчина в костюме Гринча перед началом рождественского празднования на Оушен-Бич в Сан-Диего, Калифорния.
Мужчина в костюме Гринча перед началом рождественского празднования на Оушен-Бич в Сан-Диего, Калифорния.
© Getty Images / Kevin Frayer Женщина и ребенок в праздничных шляпах на рождественской ярмарке во французском стиле в Пекине, Китай.
Женщина и ребенок в праздничных шляпах на рождественской ярмарке во французском стиле в Пекине, Китай.
© Getty Images / NurPhoto
Посетители фотографируются на фоне праздничных рождественских украшений в торговом центре Paris Van Java в Бандунге, Индонезия.
Посетители фотографируются на фоне праздничных рождественских украшений в торговом центре Paris Van Java в Бандунге, Индонезия.