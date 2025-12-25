Праздник на пороге: мир встречает Рождество и ждет Нового года

Каждый декабрь мир погружается в праздничную атмосферу: в разных уголках планеты проходят десятки необычных событий — от тёплых и душевных до по-настоящему смелых и неожиданных. Самые яркие моменты предновогодних дней — в фотоподборке Sputnik