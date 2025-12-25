https://sputnik-georgia.ru/20251225/aleksandr-griboedov-put-kotoryy-privel-v-tiflis-navsegda---video-296341722.html

Александр Грибоедов: путь, который привел в Тифлис навсегда – видео

Александр Грибоедов: путь, который привел в Тифлис навсегда – видео

Sputnik Грузия

Александр Грибоедов оказался на Кавказе по долгу службы, но Тифлис быстро стал для него гораздо большим, чем временной остановкой. В 1818 году, следуя к месту... 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T12:36+0400

2025-12-25T12:36+0400

2025-12-25T12:42+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

история грузии - все самое интересное

грузинская культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/19/296341443_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a79f12923a9e878a9c05f9143a0cf40a.jpg

Тифлис начала XIX века был политическим и культурным центром региона. Здесь Грибоедов вошел в круг местной знати, познакомился с грузинскими литераторами и офицерами, увлекся языками, музыкой и традициями Кавказа. Город стал для него пространством живого общения и вдохновения.Именно из Тифлиса Грибоедов участвовал в подготовке Туркманчайского мирного договора – одного из ключевых документов эпохи. После его подписания дипломат получил назначение в Персию, которое стало вершиной карьеры и одновременно предвестником трагедии.Перед отъездом судьба подарила ему любовь – встречу и брак с Ниной Чавчавадзе. Их семейное счастье оказалось недолгим: через три месяца после венчания Грибоедов погиб в Тегеране во время нападения на российское посольство, не дожив до 35 лет.Имя Грибоедова навсегда связано с Тбилиси. Здесь – улица и театр его имени, но главное – его последнее пристанище на горе Давида. Город, где он служил, любил и мечтал, стал его вечным домом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история грузии - все самое интересное, грузинская культура, видео