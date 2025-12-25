Александр Грибоедов: путь, который привел в Тифлис навсегда – видео
12:36 25.12.2025 (обновлено: 12:42 25.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Александр Грибоедов оказался на Кавказе по долгу службы, но Тифлис быстро стал для него гораздо большим, чем временной остановкой. В 1818 году, следуя к месту дипломатической миссии в Персии, он задержался в городе, который вскоре занял особое место в его жизни.
Тифлис начала XIX века был политическим и культурным центром региона. Здесь Грибоедов вошел в круг местной знати, познакомился с грузинскими литераторами и офицерами, увлекся языками, музыкой и традициями Кавказа. Город стал для него пространством живого общения и вдохновения.
Именно из Тифлиса Грибоедов участвовал в подготовке Туркманчайского мирного договора – одного из ключевых документов эпохи. После его подписания дипломат получил назначение в Персию, которое стало вершиной карьеры и одновременно предвестником трагедии.
Перед отъездом судьба подарила ему любовь – встречу и брак с Ниной Чавчавадзе. Их семейное счастье оказалось недолгим: через три месяца после венчания Грибоедов погиб в Тегеране во время нападения на российское посольство, не дожив до 35 лет.
Имя Грибоедова навсегда связано с Тбилиси. Здесь – улица и театр его имени, но главное – его последнее пристанище на горе Давида. Город, где он служил, любил и мечтал, стал его вечным домом.
Именно из Тифлиса Грибоедов участвовал в подготовке Туркманчайского мирного договора – одного из ключевых документов эпохи. После его подписания дипломат получил назначение в Персию, которое стало вершиной карьеры и одновременно предвестником трагедии.
Перед отъездом судьба подарила ему любовь – встречу и брак с Ниной Чавчавадзе. Их семейное счастье оказалось недолгим: через три месяца после венчания Грибоедов погиб в Тегеране во время нападения на российское посольство, не дожив до 35 лет.
Имя Грибоедова навсегда связано с Тбилиси. Здесь – улица и театр его имени, но главное – его последнее пристанище на горе Давида. Город, где он служил, любил и мечтал, стал его вечным домом.