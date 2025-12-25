https://sputnik-georgia.ru/20251225/chto-sdelali-v-tbilisi-v-2025-godu-296321464.html
Что сделали в Тбилиси в 2025 году?
Что сделали в Тбилиси в 2025 году?
Sputnik Грузия
23 декабря в здании Сакребуло (ред. – городское собрание) города Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе представил годовой отчет о проделанной в 2025 году работе. По... 25.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-25T14:31+0400
2025-12-25T14:31+0400
2025-12-25T14:31+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/17/296321090_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_1a43e8b2e5f15c1367eb1fe8d26e6ae0.png
23 декабря в здании Сакребуло (ред. – городское собрание) города Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе представил годовой отчет о проделанной в 2025 году работе. По словам главы города, правительство под его руководством восстановило более 900 улиц и проспектов, а также 750 парков, площадей и спортивных площадок.Кроме того, продолжилось расширение городского автобусного парка и активная работа с бездомными животными.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/17/296321090_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8b431b7f876bfcce38e7bd9089de1f4c.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, инфографика, инфографика
Что сделали в Тбилиси в 2025 году?
23 декабря в здании Сакребуло (ред. – городское собрание) города Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе представил годовой отчет о проделанной в 2025 году работе. По словам главы города, правительство под его руководством восстановило более 900 улиц и проспектов, а также 750 парков, площадей и спортивных площадок.
Кроме того, продолжилось расширение городского автобусного парка и активная работа с бездомными животными.