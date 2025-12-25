https://sputnik-georgia.ru/20251225/chto-sdelali-v-tbilisi-v-2025-godu-296321464.html

Что сделали в Тбилиси в 2025 году?

23 декабря в здании Сакребуло (ред. – городское собрание) города Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе представил годовой отчет о проделанной в 2025 году работе.

23 декабря в здании Сакребуло (ред. – городское собрание) города Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе представил годовой отчет о проделанной в 2025 году работе. По словам главы города, правительство под его руководством восстановило более 900 улиц и проспектов, а также 750 парков, площадей и спортивных площадок.Кроме того, продолжилось расширение городского автобусного парка и активная работа с бездомными животными.

