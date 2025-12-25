https://sputnik-georgia.ru/20251225/deputat-kartelnye-sgovory-v-uscherb-naseleniyu-gruzii-ne-ostanutsya-bez-reaktsii-296349301.html

Депутат: картельные сговоры в ущерб населению Грузии не останутся без реакции

Цель решений, касающихся цен, состоит не в том, чтобы оказывать давление на бизнес, а в том, чтобы облегчить бремя для населения, заявил депутат 25.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Если выяснится, что бизнес действовал преднамеренно, в своих узких деловых интересах и в ущерб интересам населения Грузии, последуют соответствующие решения, заявил председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и СГБ Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов Грузии. По его словам, цель решений, касающихся цен, состоит не в том, чтобы оказывать давление на бизнес, а в том, чтобы облегчить бремя для населения. По мнению депутата, существуют проблемы, связанные с ценами, которые необходимо решить. Что касается заявлений оппозиции о том, что налоговая политика плохая, а ставка НДС высокая, то, по словам Махашвили, это абсолютно абсурдные заявления. Как ответил депутат, налоговая политика в Грузии практически не изменилась с 2005 года. "В налоговой политике абсолютно ничего не изменилось, но проблема с ценами осталась. На данном этапе никаких изменений в налоговой политике не планируется. Все детали будут уточнены в ходе парламентского расследования", – сказал Махашвили. Между тем в оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – на 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

