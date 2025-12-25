https://sputnik-georgia.ru/20251225/dokhody-gruzii-ot-tranzita-avtomobiley-sokratilis--minfin-296330822.html

Доходы Грузии от транзита автомобилей сократились – Минфин

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Доход от транзита автомобилей за 11 месяцев 2025 года сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщило госказначейство Минфина Грузии. По данным госказначейства, доход от транзита автомобилей в период с января по ноябрь 2025 года составил 155,4 миллиона лари, тогда как за аналогичный период 2024 года – 164,5 миллиона.Транзитным коридором через Грузию за 11 месяцев 2025 года воспользовались 444,1 тысячи грузовых автомобилей, тогда как показатель аналогичного периода прошлого года составил 470 тысяч.Стоимость проезда транзитом через территорию Грузии составляет 350 лари для одного грузовика.Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

