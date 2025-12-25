https://sputnik-georgia.ru/20251225/dokhody-gruzii-ot-tranzita-avtomobiley-sokratilis--minfin-296330822.html
Доходы Грузии от транзита автомобилей сократились – Минфин
Доходы Грузии от транзита автомобилей сократились – Минфин
Sputnik Грузия
Доход от транзита автомобилей в период с января по ноябрь 2025 года составил 155,4 миллиона лари, за аналогичный период 2024 года – 164,5 миллиона 25.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-25T09:01+0400
2025-12-25T09:01+0400
2025-12-25T09:01+0400
экономика
грузия
новости
турция
китай
тбилиси
транзитная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/17/289138274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1070ed9e47f168593232e92f00e4ae9c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Доход от транзита автомобилей за 11 месяцев 2025 года сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщило госказначейство Минфина Грузии. По данным госказначейства, доход от транзита автомобилей в период с января по ноябрь 2025 года составил 155,4 миллиона лари, тогда как за аналогичный период 2024 года – 164,5 миллиона.Транзитным коридором через Грузию за 11 месяцев 2025 года воспользовались 444,1 тысячи грузовых автомобилей, тогда как показатель аналогичного периода прошлого года составил 470 тысяч.Стоимость проезда транзитом через территорию Грузии составляет 350 лари для одного грузовика.Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
китай
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/17/289138274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b5e3be0bd1d707363445f9835881090.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, турция, китай, тбилиси, транзитная дорога
экономика, грузия, новости, турция, китай, тбилиси, транзитная дорога
Доходы Грузии от транзита автомобилей сократились – Минфин
Доход от транзита автомобилей в период с января по ноябрь 2025 года составил 155,4 миллиона лари, за аналогичный период 2024 года – 164,5 миллиона
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Доход от транзита автомобилей за 11 месяцев 2025 года сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщило госказначейство Минфина Грузии.
По данным госказначейства, доход от транзита автомобилей в период с января по ноябрь 2025 года составил 155,4 миллиона лари, тогда как за аналогичный период 2024 года – 164,5 миллиона.
Транзитным коридором через Грузию за 11 месяцев 2025 года воспользовались 444,1 тысячи грузовых автомобилей, тогда как показатель аналогичного периода прошлого года составил 470 тысяч.
Стоимость проезда транзитом через территорию Грузии составляет 350 лари для одного грузовика.
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.