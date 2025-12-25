https://sputnik-georgia.ru/20251225/eks-ministr-oborony-gruzii-zaderzhan-za-rukovodstvo-shturmom-administratsii-prezidenta--sgb-296351946.html

Экс-министр обороны Грузии задержан за руководство штурмом администрации президента – СГБ

Экс-министр обороны Грузии задержан за руководство штурмом администрации президента – СГБ

Sputnik Грузия

Хотя Ахалая не присутствовал на акции протеста, он осуществлял руководство в онлайн-режиме при помощи интернет-аппликаций из дома, заявили в СГБ 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T21:28+0400

2025-12-25T21:28+0400

2025-12-25T21:51+0400

новости

грузия

политика

сгб

бачо ахалая

паата бурчуладзе

ираклий надирадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264872828_417:527:3121:2048_1920x0_80_0_0_35a055857df1172517cc1c5b5a72200d.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности задержали экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалая по обвинению в руководстве штурмом администрации президента 4 октября. Как сообщил заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе, хотя Ахалая не присутствовал на акции протеста, он осуществлял руководство в онлайн-режиме при помощи интернет-приложений из дома, что подтверждается расшифровкой IP-адресов и интернет-данных. "Полученными доказательствами неопровержимо доказана личность главного организатора преступных событий 4 октября. Нами задержан Бачана Ахалая", – заявил Маградзе. По его словам, дело о транзите оружия с Украины, в рамках которого СГБ Грузии изъяла большое количество оружия и взрывчатки с детонатором, спрятанное в лесу недалеко от Тбилиси для диверсии в день выборов 4 октября, и дело о штурме администрации президента Грузии будут объединены в одно производство. Ранее СГБ сообщило, что по заданию выходца из Грузии – представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, – гражданин Грузии приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По имеющимся оперативным данным, указанные боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсий параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, сгб, бачо ахалая, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе