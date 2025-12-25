https://sputnik-georgia.ru/20251225/inostranets-obvinyaetsya-v-khranenii-krupnoy-partii-narkotikov-v-gruzii-296343579.html
Иностранец обвиняется в хранении крупной партии наркотиков в Грузии
Иностранец обвиняется в хранении крупной партии наркотиков в Грузии
Гражданин Украины обвиняется в приобретении, хранении и подготовке к реализации 153 упаковок метадона 25.12.2025
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Иностранный гражданин задержан в Тбилиси с большой партией наркотиков, подготовленной к сбыту, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, гражданин Украины обвиняется в приобретении, хранении и подготовке к реализации 153 упаковок метадона. По версии следствия, наркотики и материалы для расфасовки были обнаружены во время личного обыска и обыска квартиры задержанного. В случае подтверждения незаконного хранения, приобретения и содействия реализации наркотиков в особо крупном размере гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
