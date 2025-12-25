https://sputnik-georgia.ru/20251225/inostranets-obvinyaetsya-v-khranenii-krupnoy-partii-narkotikov-v-gruzii-296343579.html

Иностранец обвиняется в хранении крупной партии наркотиков в Грузии

Иностранец обвиняется в хранении крупной партии наркотиков в Грузии

Sputnik Грузия

Гражданин Украины обвиняется в приобретении, хранении и подготовке к реализации 153 упаковок метадона 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T17:55+0400

2025-12-25T17:55+0400

2025-12-25T17:55+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

украина

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/07/292812092_105:0:1069:542_1920x0_80_0_0_b6c65046470df8f73a3cc5f634cf86ac.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Иностранный гражданин задержан в Тбилиси с большой партией наркотиков, подготовленной к сбыту, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, гражданин Украины обвиняется в приобретении, хранении и подготовке к реализации 153 упаковок метадона. По версии следствия, наркотики и материалы для расфасовки были обнаружены во время личного обыска и обыска квартиры задержанного. В случае подтверждения незаконного хранения, приобретения и содействия реализации наркотиков в особо крупном размере гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тбилиси, украина, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики