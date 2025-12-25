https://sputnik-georgia.ru/20251225/kak-budet-prokhodit-prizyv-na-srochnuyu-sluzhbu-v-gruzii-v-2026-godu-296308110.html

Как будет проходить призыв на срочную службу в Грузии в 2026 году

Как будет проходить призыв на срочную службу в Грузии в 2026 году

Sputnik Грузия

С 1 марта в армию будут призваны призывники для прохождения службы в боевых подразделениях 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T10:52+0400

2025-12-25T10:52+0400

2025-12-25T10:58+0400

грузия

новости

политика

грузинская армия

призыв в армию

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251840313_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_efc3259f5c2192becc7eef27b4450027.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. На срочную службу в силах обороны Грузии в 2026 году планируется призвать 5,8 тысячи лиц в возрасте от 18 до 27 лет, говорится в постановлении правительства Грузии. Призыв будет проходить в несколько этапов и продлится с 1 января по 10 декабря 2026 года. С 1 марта в армию будут призваны призывники для прохождения службы в боевых подразделениях. Срок их службы составит 6 месяцев. Призыв на получение звания младшего командного состава, на штатную должность или по специальности начнется с 1 октября. Срок службы составит 11 месяцев. Призывников призывают на срочную службу в случайном порядке, данные выдает электронная программа из общего списка граждан Грузии мужского пола от 18 до 27 лет. Женщины могут пройти военную службу лишь по собственному желанию. Для тех, кто не желает по убеждениям или вероисповеданию служить в армии, предлагается альтернативная служба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская армия, призыв в армию