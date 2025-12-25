https://sputnik-georgia.ru/20251225/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-dekabrya-2025-296323815.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 25 декабря 2025

По православному церковному календарю 25 декабря отмечают день памяти святых Спиридона, Александра, Разумника и других 25.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Спиридон ТримифунтскийПо церковному календарю 25 декабря поминают святителя Спиридона Тримифунтского.Родился будущий святой в конце III века на острове Кипр. Сведений о его жизни сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, женат и имел детей. Все свои средства святой Спиридон отдавал нуждающимся и странникам. За это Господь наделил праведника даром чудотворения. Он исцелял тяжелобольных и изгонял бесов.Во время правления Константина Великого (306-337), после смерти жены, Спиридона избрали епископом города Тримифунта. Святитель, не изменив образа жизни и после избрания, соединил пастырское служение с делами милосердия.Епископ Тримифунтский, по свидетельству церковных историков, в 325 году принял участие в I Вселенском Соборе, где вступил в спор с защитником арианского учения, последователи которой отрицали единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. В результате беседы он переубедил оппонента, и тот принял Крещение.Святитель заботился о своей пастве с большой любовью. По молитвам святого засуха сменялась дождем, а больные исцелялись. Скончался он примерно в 348 году.Епископ ИерусалимскийПо церковному календарю 25 декабря поминают священномученика Александра, епископа Иерусалимского.Будущий святой был учеником пресвитера Климента Александрийского – великого учителя Церкви и писателя. Епископом Флавии Каппадокийской Александра избрали в начале III века.Святителя при Септимии Севере (193-211) заключили в тюрьму, где он провел три года. После освобождения священномученик отправился в Иерусалим поклониться святым местам. По откровению свыше святителя в 212-м избрали соправителем пожилого Патриарха Наркисса, что было крайне редко в практике древней церкви.Иерусалимской церковью священномученик управлял 38 лет. За это время он собрал большую библиотеку творений христианских писателей. Скончался святитель в темнице в 251 году во время гонений при императоре Декии (249-251).Разумник РимлянинПо церковному календарю 25 декабря поминают мученика Разумника ("Синетос" – по-гречески "разумный"). Родом римлянин, будущий святой служил чтецом в римской церкви при папе Сиксте (257-258). За мужественное исповедание христианской веры во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) мученика подвергли жестоким пыткам и обезглавили.ИмениныПо церковному календарю 25 декабря именины отмечают Александр, Спиридон и Ферапонт.Материал подготовлен на основе открытых источников

