25.12.2025
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Коррупция остается серьезной проблемой во всем мире, и в европейских странах тоже, заявил генсек партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, оценивая доклад Европейского центра исследований по борьбе с коррупцией о причинах и тенденциях коррупционных рисков в европейских странах. Вся международная статистика и исследования, проведенные в последние годы в отношении Грузии независимыми организациями, указывают на то, что страна движется вперед, проводит реформы и предпринимает правильные шаги в борьбе с коррупцией. Что касается критических заявлений некоторых представителей Европейского союза в отношении Грузии, то, по словам Каладзе, причиной критики являются указания, которые грузинское правительство не выполнило, исходя из интересов страны. "Не стоит слишком на это обращать внимание. Мы знаем, почему возникает эта критика и какова главная причина – мы не выполнили их приказы, не открыли второй фронт в стране, не допустили катастрофы, которая, к сожалению, происходит сегодня на Украине", – подчеркнул Каладзе. Как отметил генсек правящей партии, вторая причина, по которой критикуют Грузию, – это отказы от введения санкций в отношении России. Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по Индексу восприятия коррупции. Страна набрала 67 баллов из 100 и заняла 35 место в мире в рейтинге, опубликованном Еврокомиссией. В частности, Грузия опережает всех кандидатов на вступление в ЕС и 14 стран-членов ЕС и НАТО. А вот восхваляемые Евросоюзом Украина и Молдова занимают первое и третье место соответственно среди самых коррумпированных стран.
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Коррупция остается серьезной проблемой во всем мире, и в европейских странах тоже, заявил генсек партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, оценивая доклад Европейского центра исследований по борьбе с коррупцией о причинах и тенденциях коррупционных рисков в европейских странах.
Вся международная статистика и исследования, проведенные в последние годы в отношении Грузии независимыми организациями, указывают на то, что страна движется вперед, проводит реформы и предпринимает правильные шаги в борьбе с коррупцией.
"В целом, коррупция – серьезная проблема повсюду, во всем мире и в европейских странах. Что касается Грузии, мы предпринимаем конкретные шаги в плане превентивных мер в этом направлении. Я очень рад, что страна лидирует в плане реформ, проводимых в этом направлении", – заявил Каладзе.
Что касается критических заявлений некоторых представителей Европейского союза в отношении Грузии, то, по словам Каладзе, причиной критики являются указания, которые грузинское правительство не выполнило, исходя из интересов страны.
"Не стоит слишком на это обращать внимание. Мы знаем, почему возникает эта критика и какова главная причина – мы не выполнили их приказы, не открыли второй фронт в стране, не допустили катастрофы, которая, к сожалению, происходит сегодня на Украине", – подчеркнул Каладзе.
Как отметил генсек правящей партии, вторая причина, по которой критикуют Грузию, – это отказы от введения санкций в отношении России.
"Это был бы самый сложный процесс для нашей страны. Мы стояли твердо, принимали решения, которые, прежде всего, были необходимы нашей стране и ее будущему. Эта политика будет продолжаться и в будущем. Вот почему мы слышим критику", – отметил Каладзе.
Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по Индексу восприятия коррупции. Страна набрала 67 баллов из 100 и заняла 35 место в мире в рейтинге, опубликованном Еврокомиссией. В частности, Грузия опережает всех кандидатов на вступление в ЕС и 14 стран-членов ЕС и НАТО.
А вот восхваляемые Евросоюзом Украина и Молдова занимают первое и третье место соответственно среди самых коррумпированных стран.