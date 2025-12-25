https://sputnik-georgia.ru/20251225/kaladze-sereznoy-problemoy-dlya-evropy-ostaetsya-korruptsiya-296349767.html

Каладзе: серьезной проблемой для Европы остается коррупция

Каладзе: серьезной проблемой для Европы остается коррупция

Sputnik Грузия

Причиной критики со стороны ЕС являются указания, которые грузинское правительство не выполнило, исходя из интересов страны, заявил Каладзе 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T20:54+0400

2025-12-25T20:54+0400

2025-12-25T20:54+0400

политика

грузия

новости

европа

украина

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

нато

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594113_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_30ab2a8de3afacb93ccf5aaa620de20a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Коррупция остается серьезной проблемой во всем мире, и в европейских странах тоже, заявил генсек партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, оценивая доклад Европейского центра исследований по борьбе с коррупцией о причинах и тенденциях коррупционных рисков в европейских странах. Вся международная статистика и исследования, проведенные в последние годы в отношении Грузии независимыми организациями, указывают на то, что страна движется вперед, проводит реформы и предпринимает правильные шаги в борьбе с коррупцией. Что касается критических заявлений некоторых представителей Европейского союза в отношении Грузии, то, по словам Каладзе, причиной критики являются указания, которые грузинское правительство не выполнило, исходя из интересов страны. "Не стоит слишком на это обращать внимание. Мы знаем, почему возникает эта критика и какова главная причина – мы не выполнили их приказы, не открыли второй фронт в стране, не допустили катастрофы, которая, к сожалению, происходит сегодня на Украине", – подчеркнул Каладзе. Как отметил генсек правящей партии, вторая причина, по которой критикуют Грузию, – это отказы от введения санкций в отношении России. Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по Индексу восприятия коррупции. Страна набрала 67 баллов из 100 и заняла 35 место в мире в рейтинге, опубликованном Еврокомиссией. В частности, Грузия опережает всех кандидатов на вступление в ЕС и 14 стран-членов ЕС и НАТО. А вот восхваляемые Евросоюзом Украина и Молдова занимают первое и третье место соответственно среди самых коррумпированных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, украина, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, нато, грузия - евросоюз