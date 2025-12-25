https://sputnik-georgia.ru/20251225/kobakhidze-modernizatsiya-gzhd--stavka-na-buduschee-i-ekonomicheskuyu-mosch-gruzii-296342008.html

Кобахидзе: модернизация ГЖД – ставка на будущее и экономическую мощь Грузии

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Правительство завершило масштабный проект модернизации железной дороги Грузии – это четкий политический и стратегический выбор, сделанный страной для обеспечения собственного будущего и экономической мощи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на торжественной церемонии завершения проекта в селе Квишхети. Грузинская железная дорога – составная часть транспортного коридора Восток-Запад, одна из важнейших составляющих Евразийского транспортного коридора и кратчайший путь, связывающий Европу с Центральной Азией. По словам главы правительства, в рамках проекта были построены новые мосты и тоннели, более 100 инженерных сооружений, около 100 километров новых путей и установлены системы безопасности, соответствующие международным стандартам.История ГЖД Грузии10 октября 1872 года из Тбилиси в Поти прибыл первый поезд. Именно эта дата считается днем рождения ГЖД. В 1883 году в эксплуатацию была введена линия Тбилиси-Баку. Ее запуск позволил экспортировать азербайджанскую нефть из порта Батуми на мировой рынок по Черному морю. В 1899 году Грузия наладила железнодорожное сообщение и с Арменией. Суд оставил экс-главу СГБ Грузии под арестом >>16 августа 1932 года по железной дороге через Сурамский перевал из Хашури в Зестафони прибыл первый электровоз. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

