Кто отмечает в Грузии Рождество 25 декабря? – видео

Кто отмечает в Грузии Рождество 25 декабря? – видео

25 декабря Рождество Христово в Грузии отмечают верующие католической церкви, часть православных, а также протестанты, в том числе лютеране и другие конфессии. 25.12.2025, Sputnik Грузия

Этот день в стране не является официальным праздником и не объявлен выходным. В Грузии в настоящее время всего шесть католических храмов, самые крупные находятся в Тбилиси и Батуми.Более 83% всего населения составляют верующие Грузинской Православной Церкви, чем и объясняют власти страны тот факт, что не стали объявлять 25 декабря официальным праздником и выходным днем.Разница в датах празднования Рождества возникла в 1582 году, когда Папа Григорий XIII реформировал календарь римского императора Юлия Цезаря. С тех пор 25 декабря Рождество отмечает не только Католическая церковь, но и большинство из 15 православных церквей.Исключение составляют церкви Грузии, Иерусалима, России и Сербии, а также афонские монастыри. Они остались верны юлианскому календарю, в то время как большинство православных церквей, которые отмечают Рождество 25 декабря, перешли на новоюлианский календарь, совпадающий с григорианским.

