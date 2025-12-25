https://sputnik-georgia.ru/20251225/kurs-lari-na-sredu--26970-gel-296339438.html

Курс лари на четверг – 2,6970 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару 25.12.2025, Sputnik Грузия

экономика

грузия

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

национальный банк грузии

доллары

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 декабря в размере 2,6970 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.

