НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры - Захарова

2025-12-25T20:05+0400
"В отличие от Запада, мы не вмешиваемся в эти процессы, не провоцируем перевороты, не меняем режимы и не вводим односторонние санкции против политиков, чтобы заставить их подчиниться", - заявила официальный представитель МИД РФ.
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры и толкнуть на авантюры, это вредоносный блок для Южного Кавказа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос SputnikGeorgia.
"В отличие от Запада, мы не вмешиваемся в эти процессы, не провоцируем перевороты, не меняем режимы и не вводим односторонние санкции против политиков, чтобы заставить их подчиниться", - заявила официальный представитель МИД РФ.