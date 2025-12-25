https://sputnik-georgia.ru/20251225/nato-khochet-vtyanut-gruziyu-v-opasnye-geopoliticheskie-igry---zakharova-296351748.html

НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры - Захарова

НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры и толкнуть на авантюры, это вредоносный блок для Южного Кавказа. Об этом заявила официальный... 25.12.2025, Sputnik Грузия

"В отличие от Запада, мы не вмешиваемся в эти процессы, не провоцируем перевороты, не меняем режимы и не вводим односторонние санкции против политиков, чтобы заставить их подчиниться", - заявила официальный представитель МИД РФ.

