Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251225/nato-khochet-vtyanut-gruziyu-v-opasnye-geopoliticheskie-igry---zakharova-296351748.html
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры - Захарова
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры - Захарова
Sputnik Грузия
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры и толкнуть на авантюры, это вредоносный блок для Южного Кавказа. Об этом заявила официальный... 25.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-25T20:05+0400
2025-12-25T20:05+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
россия
грузия
нато
мария захарова
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/19/296351393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b24e27daa01debedab29103e8f3e2e7.jpg
"В отличие от Запада, мы не вмешиваемся в эти процессы, не провоцируем перевороты, не меняем режимы и не вводим односторонние санкции против политиков, чтобы заставить их подчиниться", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/19/296351393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ed8c4f68783537af60d80f429790921.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, нато, мария захарова, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, нато, мария захарова, видео

НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры - Захарова

20:05 25.12.2025
© video: Sputnik
Подписаться
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры и толкнуть на авантюры, это вредоносный блок для Южного Кавказа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос SputnikGeorgia.
"В отличие от Запада, мы не вмешиваемся в эти процессы, не провоцируем перевороты, не меняем режимы и не вводим односторонние санкции против политиков, чтобы заставить их подчиниться", - заявила официальный представитель МИД РФ.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0