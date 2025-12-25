https://sputnik-georgia.ru/20251225/neskolko-soten-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-v-gruzii-296352779.html

Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии

Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии

25.12.2025

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев приобретет жилье для 800 семей, проживающих в Грузии, сообщили в пресс-службе Минздрава. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей. Список этих семей уже опубликован на сайте агентства. Семьям вынужденных переселенцев предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на приобретение жилья, определяется с учетом дохода семьи. Программа приобретения жилья в сельской местности действует с 2014 года, и за этот период государство переселило в общей сложности более 13 тысяч семей, находящихся внутри страны. Переселение семей, находящихся внутри страны, в рамках программы приобретения жилья будет продолжаться в активном режиме и в будущем. Агентство по делам внутренне перемещенных лиц приобретет жилье для 800 семей, находящихся внутри страны. По данным Министерства здравоохранения, список этих семей уже опубликован на сайте агентства. Семьям иммигрантов предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на приобретение жилья, определяется с учетом дохода семьи", – отмечает Министерство здравоохранения. По их данным, программа приобретения жилья в сельской местности действует с 2014 года, и за этот период государство переселило в общей сложности более 13 000 семей, находящихся внутри страны. Как заявило Министерство здравоохранения, переселение семей, находящихся внутри страны, в рамках программы приобретения жилья будет продолжаться в активном режиме и в будущем. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

2025

