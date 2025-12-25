https://sputnik-georgia.ru/20251225/neskolko-soten-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-v-gruzii-296352779.html
Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Семьям вынужденных переселенцев предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии 25.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-25T23:20+0400
2025-12-25T23:20+0400
2025-12-26T00:10+0400
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев приобретет жилье для 800 семей, проживающих в Грузии, сообщили в пресс-службе Минздрава. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей. Список этих семей уже опубликован на сайте агентства. Семьям вынужденных переселенцев предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на приобретение жилья, определяется с учетом дохода семьи. Программа приобретения жилья в сельской местности действует с 2014 года, и за этот период государство переселило в общей сложности более 13 тысяч семей, находящихся внутри страны. Переселение семей, находящихся внутри страны, в рамках программы приобретения жилья будет продолжаться в активном режиме и в будущем.
2025
Новости
ru_GE
Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
23:20 25.12.2025 (обновлено: 00:10 26.12.2025)
Семьям вынужденных переселенцев предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев приобретет жилье для 800 семей, проживающих в Грузии, сообщили в пресс-службе Минздрава.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 295,9 тысячи вынужденных переселенцев, это 94,5 тысячи семей.
"Важно отметить, что программа приобретения жилья в последнее время приобрела особый масштаб и в этом году достигла рекордного уровня – в 2025 году агентство приобрело жилье для 3 тысячам семей, находящихся внутри страны", - говорится в сообщении.
Список этих семей уже опубликован на сайте агентства. Семьям вынужденных переселенцев предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на приобретение жилья, определяется с учетом дохода семьи.
Программа приобретения жилья в сельской местности действует с 2014 года, и за этот период государство переселило в общей сложности более 13 тысяч семей, находящихся внутри страны.
Переселение семей, находящихся внутри страны, в рамках программы приобретения жилья будет продолжаться в активном режиме и в будущем.
Агентство по делам внутренне перемещенных лиц приобретет жилье для 800 семей, находящихся внутри страны. По данным Министерства здравоохранения, список этих семей уже опубликован на сайте агентства.
"Важно отметить, что программа приобретения жилья в последнее время приобрела особый масштаб и в этом году достигла рекордного уровня – в 2025 году агентство приобрело жилье для 3000 семей, находящихся внутри страны.
Семьям иммигрантов предоставляется шестимесячный срок для самостоятельного выбора жилья в любом регионе Грузии. Сумма, выделяемая на приобретение жилья, определяется с учетом дохода семьи", – отмечает Министерство здравоохранения.
По их данным, программа приобретения жилья в сельской местности действует с 2014 года, и за этот период государство переселило в общей сложности более 13 000 семей, находящихся внутри страны.
Как заявило Министерство здравоохранения, переселение семей, находящихся внутри страны, в рамках программы приобретения жилья будет продолжаться в активном режиме и в будущем.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.