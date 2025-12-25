https://sputnik-georgia.ru/20251225/novye-tarify-na-elektroenergiyu-v-gruzii-kosnutsya-naseleniya-i-biznes--glava-regulyatora-296348101.html

Новые тарифы на электроэнергию в Грузии коснутся населения и бизнеса – глава регулятора

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию коснется как потребителей, так и бизнес-сектора, заявил глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания. Комиссия на основании запроса распределительных компаний рассмотрит вопрос повышения тарифов на электроэнергию 29 декабря, и они вступят в силу с 1 января 2026 года. При этом он объяснил, как формируются тарифы на электроэнергию в Грузии. "Потребительский тариф, как мы его называем, состоит из двух компонентов: это тариф на распределение электроэнергии и тариф на поставку электроэнергии, то есть собственно стоимость энергии. Регулирующая комиссия устанавливает оба тарифа, и затем их сумма представляет собой окончательный потребительский тариф", – сказал Нармания. "Все это отражается на тарифе", – сказал Нармания. Что касается тарифов на электроэнергию, то в Грузии они зависят от количества потребляемой электроэнергии. В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

