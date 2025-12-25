https://sputnik-georgia.ru/20251225/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-iliyu-ii-c-dnem-intronizatsii-296339917.html

Первые лица Грузии поздравили Илию II c днем интронизации

Первые лица Грузии поздравили Илию II c днем интронизации

25.12.2025

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Роль Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II в укреплении единства и православия в стране неоценима, отметил в своем поздравлении основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Илия II был избран Католикос-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года в городе Мцхета.По его словам, на протяжении 48 лет духовный отец Грузии с достоинством и честностью служит Церкви, вере и Родине. Одним из первых поздравил Католикос-Патриарха и глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. Премьер пожелал Илие II крепкого здоровья и сил для дальнейшего укрепления православных ценностей Грузинской Православной Церкви. Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

