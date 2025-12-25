https://sputnik-georgia.ru/20251225/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-iliyu-ii-c-dnem-intronizatsii-296339917.html
Первые лица Грузии поздравили Илию II c днем интронизации
Первые лица Грузии поздравили Илию II c днем интронизации
25.12.2025
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Роль Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II в укреплении единства и православия в стране неоценима, отметил в своем поздравлении основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Илия II был избран Католикос-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года в городе Мцхета.По его словам, на протяжении 48 лет духовный отец Грузии с достоинством и честностью служит Церкви, вере и Родине. Одним из первых поздравил Католикос-Патриарха и глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. Премьер пожелал Илие II крепкого здоровья и сил для дальнейшего укрепления православных ценностей Грузинской Православной Церкви. Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.
Илия II был избран Католикос-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года в городе Мцхета.
Илия II был избран Католикос-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года в городе Мцхета.
"Вклад Его Святейшества в укрепление единства грузин, христианства и государственности неоценим. Несмотря на многочисленные бури, почти полвека Илия II достойно несет тяжелый крест духовного отца нации", – написал Иванишвили.
По его словам, на протяжении 48 лет духовный отец Грузии с достоинством и честностью служит Церкви, вере и Родине.
"От себя лично и от имени моей супруги Екатерины Хведелидзе я поздравляю Патриарха с годовщиной его интронизации", – написал Иванишвили.
Одним из первых поздравил Католикос-Патриарха и глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Почти полвека Католикос-Патриарх всей Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II, как духовный отец нации, ведет нашу страну вперед. Его вклад в укрепление духовности, веры и распространение добра в Грузии бесценен", – написал Кобахидзе.
Премьер пожелал Илие II крепкого здоровья и сил для дальнейшего укрепления православных ценностей Грузинской Православной Церкви.
Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.