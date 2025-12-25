Грузия
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Почему Грузия не празднует Рождество по григорианскому календарю? – видео
В Грузии до сих пор продолжаются споры о том, почему страна не отмечает Рождество 25 декабря, как большинство христианских стран. 25.12.2025, Sputnik Грузия
Почему Грузия не празднует Рождество по григорианскому календарю? – видео

13:43 25.12.2025 (обновлено: 14:00 25.12.2025)
В Грузии до сих пор продолжаются споры о том, почему страна не отмечает Рождество 25 декабря, как большинство христианских стран.
Ряд грузинских политиков и общественных деятелей выступали и продолжают высказываться за то, чтобы сделать 25 декабря официальным праздником и выходным днем.

Однако Грузинская Православная Церковь выступила с четким ответом на инициативу проевропейских либералов, которые называют 7 января "русским Рождеством". "Уточнение календаря или внесение в него изменений вредно для единства церкви", – заявила Патриархия.

"Мы обязаны отмечать Рождество и другие христианские праздники по старому стилю", – отмечается при этом. Более подробно высказался в своем комментарии премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. "Напомню псевдолибералам, что все христиане отмечали Рождество по юлианскому календарю с 325 года", – отметил он.

"В XVI веке Папа Римский Григорий XIII изменил календарь, но Грузинская Церковь осталась верна прежним традициям", – заявил он. В стране выходным днем объявлено только 7 января, что вызывало ранее недовольство представителей католической церкви. Власти объясняют это тем, что подавляющее большинство верующих в Грузии – православные, и нет необходимости вводить еще один выходной день.
0