Премьер Грузии взял контроль над рынком – Гордуладзе о защите граждан

Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам считает действия премьера Кобахидзе защитой граждан Грузии 25.12.2025

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. После прихода к власти премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе правительство сосредоточилось на вопросах, напрямую связанных с интересами граждан, в том числе на контроле цен, что вызвало резкую реакцию оппозиции, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе на своей странице в соцсети. Ранее глава правительства заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и СГБ Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания выступили представители сетевых магазинов Грузии.Депутат отметил, что обвинения бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в якобы атаках на бизнес – отдельная история. Главное, по его словам, связано с картельными сговорами: По мнению Гордуладзе, бывшие чиновники, включая экс-премьера Ираклия Гарибашвили и экс-главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, вместо борьбы с этой практикой использовали систему для личной выгоды. Он добавил, что один из лидеров ЕНД, Леван Хабеишвили, стал единственным агентом, которого полностью раскрыли и арестовали власти с соблюдением всех юридических процедур. Гордуладзе отметил, что выводы из этой ситуации общество должно сделать самостоятельно.В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны, бывший глава СГБ, бывший заместитель главы Минрегионов и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. Среди обвиненных в коррупции – и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

