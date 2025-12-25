https://sputnik-georgia.ru/20251225/premer-gruzii-vzyal-kontrol-nad-rynkom--gorduladze-o-zaschite-grazhdan-296343284.html
Премьер Грузии взял контроль над рынком – Гордуладзе о защите граждан
Премьер Грузии взял контроль над рынком – Гордуладзе о защите граждан
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам считает действия премьера Кобахидзе защитой граждан Грузии 25.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. После прихода к власти премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе правительство сосредоточилось на вопросах, напрямую связанных с интересами граждан, в том числе на контроле цен, что вызвало резкую реакцию оппозиции, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе на своей странице в соцсети.
Ранее глава правительства заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и СГБ Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания выступили представители сетевых магазинов Грузии.
"Как только Ираклий Кобахидзе взял полный контроль, он коснулся всех тем, исходящих из потребностей людей, включая цены. Мы видели, какая истерия поднялась у представителей "Нацдвижения", мол, как вы посмели тронуть цены – этим вы атакуете бизнес!", – написал Гордуладзе.
Депутат отметил, что обвинения бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в якобы атаках на бизнес – отдельная история. Главное, по его словам, связано с картельными сговорами:
1.
Руководители Ассоциации дистрибьюторов являются активистами "нацкластера" и активно выступали против премьера;
2.
Во время правления "Нацдвижения" из Уголовного кодекса Грузии была исключена статья о монопольной деятельности и ограничении конкуренции, что создавало условия для картельных сговоров.
По мнению Гордуладзе, бывшие чиновники, включая экс-премьера Ираклия Гарибашвили и экс-главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, вместо борьбы с этой практикой использовали систему для личной выгоды.
"Гарибашвили, Лилуашвили и другие вместо того, чтобы бороться с этим наследием, думали о собственных карманах и использовали агентов не против „нацев“, а для урегулирования совместного бизнеса и пиар-защиты", – подчеркнул депутат.
Он добавил, что один из лидеров ЕНД, Леван Хабеишвили, стал единственным агентом, которого полностью раскрыли и арестовали власти с соблюдением всех юридических процедур. Гордуладзе отметил, что выводы из этой ситуации общество должно сделать самостоятельно.
В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны, бывший глава СГБ, бывший заместитель главы Минрегионов и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. Среди обвиненных в коррупции – и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.