Решения суда обоснованы – омбудсмен Грузии
Решения суда обоснованы – омбудсмен Грузии
25.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани считает обоснованными решения судов по большинству дел задержанных на акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года.Акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября 2024 года. В первое время акции ежедневно переходили в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В данный момент на акциях ситуация спокойная.Как отметил Иоселиани, аппарат омбудсмена изучил дела 19 осужденных и представил более двух десятков заключений друга суда на различных этапах судебного разбирательства, что сыграло важную роль в нескольких случаях. Иоселиани подчеркнул, что поддерживает гуманный подход в подобных ситуациях, в частности, возможность помилования, и считает важным более широкое использование этого механизма не только в отношении отдельных заключенных, но и примерно 10 тысяч осужденных и обвиняемых в Грузии. Он отметил, что особенно важно, чтобы механизм помилования применялся эффективно по отношению к осужденным.Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Решения суда обоснованы – омбудсмен Грузии
Первый правозащитник страны не выявил нарушений со стороны прокуратуры и суда в большинстве дел о задержанных на протестах в ноябре-декабре 2024 года
