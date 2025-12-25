https://sputnik-georgia.ru/20251225/resheniya-suda-obosnovany--ombudsmen-gruzii-296343810.html

Решения суда обоснованы – омбудсмен Грузии

Решения суда обоснованы – омбудсмен Грузии

Sputnik Грузия

Первый правозащитник страны не выявил нарушений со стороны прокуратуры и суда в большинстве дел о задержанных на протестах в ноябре-декабре 2024 года 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T16:58+0400

2025-12-25T16:58+0400

2025-12-25T16:58+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:8:1750:992_1920x0_80_0_0_89932c9765fabbffe4a4e8bc28d93079.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани считает обоснованными решения судов по большинству дел задержанных на акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года.Акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября 2024 года. В первое время акции ежедневно переходили в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В данный момент на акциях ситуация спокойная.Как отметил Иоселиани, аппарат омбудсмена изучил дела 19 осужденных и представил более двух десятков заключений друга суда на различных этапах судебного разбирательства, что сыграло важную роль в нескольких случаях. Иоселиани подчеркнул, что поддерживает гуманный подход в подобных ситуациях, в частности, возможность помилования, и считает важным более широкое использование этого механизма не только в отношении отдельных заключенных, но и примерно 10 тысяч осужденных и обвиняемых в Грузии. Он отметил, что особенно важно, чтобы механизм помилования применялся эффективно по отношению к осужденным.Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, акции протеста