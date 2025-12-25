https://sputnik-georgia.ru/20251225/sud-ostavil-eks-glavu-sgb-gruzii-pod-arestom-296340145.html
Суд оставил экс-главу СГБ Грузии под арестом
25.12.2025
2025-12-25T13:58+0400
2025-12-25T13:58+0400
2025-12-25T13:58+0400
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в отношении бывшего главы Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили меру пресечения в виде заключения под стражу. Лилуашвили был задержан 23 декабря по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. Решение о мере пресечения принял судья Арсен Калатозишвили. Обвиняемый в судебном заседании не участвовал, объяснив это тем, что за отведенное время не успел ознакомиться с материалами дела. Судебное заседание по ходатайству стороны обвинения прошло в закрытом режиме. Прокурор Мариам Бердзенишвили заявила, что закрытый формат был выбран в интересах следствия. По ее словам, до завершения расследования не следует раскрывать детали дела, чтобы обеспечить полноценное проведение всех следственных действий и исключить возможное давление на участников процесса. Бердзенишвили также отметила, что дело включает несколько эпизодов получения взятки, носит сложный характер, и расследование по нему продолжается. В свою очередь, сторона защиты намерена обжаловать решение суда о заключении Лилуашвили под стражу. Как заявил адвокат Роберт Григалашвили, его подзащитный не намерен скрываться и готов сотрудничать со следствием. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 февраля 2026 года, в 12:00 по местному времени. Дело экс-главы СГБ ЛилуашвилиЛилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и деятельности так называемых "колл-центров". Первый эпизод: в октябре 2022 года Лилуашвили получил взятку в размере 1 миллиона долларов США от турецкого инвестора Чагатая Улькера через занимавшего должность первого замминистра экономики, ныне задержанного Ромео Микаутадзе, за лоббирование подписания меморандума о сотрудничестве, касающегося строительства ветряных электростанций. Второй эпизод: в феврале 2022 года, также через Ромео Микаутадзе, Лилуашвили потребовал и вымогал 1,5 миллиона лари от основателя компании "Экспресс-сервис 2008" Георгий Хажалия в обмен на помощь в тендерах на газификацию. Третий эпизод касается 2021-2023 годов, когда, несмотря на объявленную государством правовую борьбу, в стране по-прежнему оставалось несколько десятков мошеннических "колл-центров". По показаниям свидетелей, подавляющее большинство этих "колл-центров" принадлежало группе лиц, которые финансировали различные оппозиционные СМИ за счет полученных доходов, в то время как главным покровителем относительно небольшой части колл-центров был Григол Лилуашвили. Именно Григол Лилуашвили, по данным следствия, осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили. В результате вышеупомянутой преступной деятельности глава СГБ получил около 1,4 миллиона долларов в виде взятки при посредничестве Сандро Лилуашвили.Четвертый эпизод: Лилуашвили, используя свое служебное положение и в обмен на взятку, покровительствовал своему другу, бывшему директору Агентства по управлению детскими садами при мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе. Причем сам Гванцеладзе получал особо крупные взятки от предпринимательских организаций при подписании контрактов на закупку продукции для детских садов. Кахабер Гванцеладзе включил в преступную схему Лилуашвили-Гванцеладзе часть своих сотрудников. В отношении всех них вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых. В рамках уголовного дела были проведены сотни следственных действий, включая допросы свидетелей, показания которых подтверждают факт совершения преступления Лилуашвили, заявляют в прокуратуре. Также были изъяты различные доказательства, подтверждающие преступления, включая видео- и аудиозаписи. Расследование по делу продолжается с целью выявления других преступлений, совершенных Лилуашвили, а также установления личности и задержания лиц, причастных к предполагаемым преступлениям вместе с ним.
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в отношении бывшего главы Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили меру пресечения в виде заключения под стражу.
Лилуашвили был задержан 23 декабря по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. Решение о мере пресечения принял судья Арсен Калатозишвили. Обвиняемый в судебном заседании не участвовал, объяснив это тем, что за отведенное время не успел ознакомиться с материалами дела.
"Выражаю уважение суду, однако до тех пор, пока не ознакомлюсь с материалами дела, не имею желания присутствовать на заседании", – зачитал на процессе письмо Лилуашвили его адвокат Роберт Григалашвили.
Судебное заседание по ходатайству стороны обвинения прошло в закрытом режиме. Прокурор Мариам Бердзенишвили заявила, что закрытый формат был выбран в интересах следствия. По ее словам, до завершения расследования не следует раскрывать детали дела, чтобы обеспечить полноценное проведение всех следственных действий и исключить возможное давление на участников процесса.
Бердзенишвили также отметила, что дело включает несколько эпизодов получения взятки, носит сложный характер, и расследование по нему продолжается.
"Учитывая, что дело является чувствительным и расследование находится в активной фазе, сторона обвинения считает целесообразным не раскрывать конкретные детали до его завершения", – подчеркнула прокурор.
В свою очередь, сторона защиты намерена обжаловать решение суда о заключении Лилуашвили под стражу. Как заявил адвокат Роберт Григалашвили, его подзащитный не намерен скрываться и готов сотрудничать со следствием.
"Вопрос меры пресечения, разумеется, будет обжалован. Думаю, что его показания будут публичными – ему нечего скрывать. Он ознакомится с материалами дела и заявит о готовности давать ответы в рамках расследования", – отметил адвокат.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 февраля 2026 года, в 12:00 по местному времени.
Дело экс-главы СГБ Лилуашвили
Лилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и деятельности так называемых "колл-центров".
Первый эпизод: в октябре 2022 года Лилуашвили получил взятку в размере 1 миллиона долларов США от турецкого инвестора Чагатая Улькера через занимавшего должность первого замминистра экономики, ныне задержанного Ромео Микаутадзе, за лоббирование подписания меморандума о сотрудничестве, касающегося строительства ветряных электростанций.
Второй эпизод: в феврале 2022 года, также через Ромео Микаутадзе, Лилуашвили потребовал и вымогал 1,5 миллиона лари от основателя компании "Экспресс-сервис 2008" Георгий Хажалия в обмен на помощь в тендерах на газификацию.
Третий эпизод касается 2021-2023 годов, когда, несмотря на объявленную государством правовую борьбу, в стране по-прежнему оставалось несколько десятков мошеннических "колл-центров".
По показаниям свидетелей, подавляющее большинство этих "колл-центров" принадлежало группе лиц, которые финансировали различные оппозиционные СМИ за счет полученных доходов, в то время как главным покровителем относительно небольшой части колл-центров был Григол Лилуашвили.
Именно Григол Лилуашвили, по данным следствия, осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили. В результате вышеупомянутой преступной деятельности глава СГБ получил около 1,4 миллиона долларов в виде взятки при посредничестве Сандро Лилуашвили.
Четвертый эпизод: Лилуашвили, используя свое служебное положение и в обмен на взятку, покровительствовал своему другу, бывшему директору Агентства по управлению детскими садами при мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе. Причем сам Гванцеладзе получал особо крупные взятки от предпринимательских организаций при подписании контрактов на закупку продукции для детских садов.
Кахабер Гванцеладзе включил в преступную схему Лилуашвили-Гванцеладзе часть своих сотрудников. В отношении всех них вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых.
В рамках уголовного дела были проведены сотни следственных действий, включая допросы свидетелей, показания которых подтверждают факт совершения преступления Лилуашвили, заявляют в прокуратуре. Также были изъяты различные доказательства, подтверждающие преступления, включая видео- и аудиозаписи.
Расследование по делу продолжается с целью выявления других преступлений, совершенных Лилуашвили, а также установления личности и задержания лиц, причастных к предполагаемым преступлениям вместе с ним.