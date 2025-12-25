В Кремле изучают итоги переговоров в Майами - Песков

https://sputnik-georgia.ru/20251225/v-kremle-izuchayut-itogi-peregovorov-v-mayami---peskov-296351536.html

25.12.2025

ТБИЛИСИ, 25 дек – Sputnik. Кремль анализирует материалы по урегулированию конфликта на Украине, которые передал все президенту РФ Владимиру Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он уточнил, что продолжение дальнейшего переговорного процесса с США по мирному урегулированию украинского конфликта будет зависеть от решений, которые примет глава РФ на основании анализа представленных документов.Он также отметил, что в самое ближайшее время телефонный разговор между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом не запланирован."Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом, нельзя. Его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется по состоянию на сейчас", – сказал Песков.Вместе с тем он уточнил, что Путин уже поздравил своего американского коллегу с Рождеством – поздравительное послание отправлено телеграммой.В минувшие выходные спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в Майами.Позже Уиткофф прокомментировал состоявшиеся переговоры, назвав их конструктивными и продуктивными.Также американское агентство Блумберг разместило у себя информацию со ссылкой на источник, якобы близкий к Кремлю, о том, что Москва готовит существенные изменения в мирный план Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию фейком, пояснив, что у агентства нет источников, близких к администрации российского президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

