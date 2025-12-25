https://sputnik-georgia.ru/20251225/vlasti-gruzii-nadeyutsya-na-snizhenie-tsen-v-strane--premer-296349472.html
Власти Грузии надеются на снижение цен в стране – премьер
Власти Грузии надеются на снижение цен в стране – премьер
Премьер заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах может свидетельствовать о картельном сговоре 25.12.2025
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Власти Грузии надеются, что, работая с поставщиками и представителями сетей магазинов, а также изучая вопрос ценообразования, смогут добиться снижения цен, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Ранее глава правительства Грузии заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельном сговоре. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и СГБ Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов Грузии. По его словам, власти будут работать как с дистрибьюторскими компаниями, так и непосредственно с представителями сетей супермаркетов для достижения снижения цен. "Мы должны работать как с дистрибьюторскими компаниями, так и непосредственно с представителями сетей супермаркетов для достижения снижения цен", – сказал Кобахидзе В оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Власти Грузии надеются, что, работая с поставщиками и представителями сетей магазинов, а также изучая вопрос ценообразования, смогут добиться снижения цен, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Ранее глава правительства Грузии заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельном сговоре. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и СГБ Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов Грузии.
"Мы должны использовать все рычаги. Поэтому я обратился, с одной стороны, к правоохранительным структурам, с другой стороны, я попросил парламент Грузии использовать свои рычаги. Важно, чтобы мы максимально углубленно изучили вопрос, где находится ресурс снижения цен, и на этой основе будет подготовлен углубленный вывод. Мы очень надеемся, что добьемся снижения цен на основе процессов, которые скоро начнутся и должны завершиться в ближайшее время", – заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, власти будут работать как с дистрибьюторскими компаниями, так и непосредственно с представителями сетей супермаркетов для достижения снижения цен.
"Мы должны работать как с дистрибьюторскими компаниями, так и непосредственно с представителями сетей супермаркетов для достижения снижения цен", – сказал Кобахидзе
В оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему.
Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.