Власти Грузии надеются на снижение цен в стране – премьер

Премьер заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах может свидетельствовать о картельном сговоре 25.12.2025

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Власти Грузии надеются, что, работая с поставщиками и представителями сетей магазинов, а также изучая вопрос ценообразования, смогут добиться снижения цен, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Ранее глава правительства Грузии заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельном сговоре. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и СГБ Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов Грузии. По его словам, власти будут работать как с дистрибьюторскими компаниями, так и непосредственно с представителями сетей супермаркетов для достижения снижения цен. "Мы должны работать как с дистрибьюторскими компаниями, так и непосредственно с представителями сетей супермаркетов для достижения снижения цен", – сказал Кобахидзе В оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

