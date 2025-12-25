https://sputnik-georgia.ru/20251225/yuzhnyy-kavkaz-ne-dolzhen-prevratitsya-v-votchinu-evroatlantistov--zakharova-296348598.html

Южный Кавказ не должен превратиться в вотчину евроатлантистов – Захарова

Южный Кавказ не должен превратиться в вотчину евроатлантистов – Захарова

Sputnik Грузия

Настоящие патриоты не занимаются провокационным, демагогическим патриотизмом, а исходят из интересов своего народа, заявила Захарова 25.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-25T18:39+0400

2025-12-25T18:39+0400

2025-12-25T19:39+0400

новости

грузия

политика

мария захарова

мид россии

нато

вашингтон

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295778505_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_ff7e17865f0f70a0a435c4f3de1a7203.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Цели НАТО в отношении Грузии очевидны, и именно поэтому Россия выступает против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Sputnik Грузия о возможном нейтральном статусе Грузии. "Применительно к Грузии цели НАТО очевидны – втянуть ее в опасные геополитические игры, толкнуть на новые авантюры. Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств, и, кстати, наша позиция находит поддержку в политических и общественных кругах стран региона, которые реально являются патриотами своих стран", – заявила Захарова. По ее словам, настоящие патриоты не занимаются провокационным, демагогическим патриотизмом, а исходят из интересов своего народа. Представитель МИД РФ отметила, что Россия неоднократно привлекала внимание к враждебности НАТО и его попыткам закрепиться в новых регионах. По ее словам, в НАТО не существует, кстати говоря, консенсуса по поводу т. н. "политики открытых дверей". "Ряд европейских государств внутри альянса критически настроены в отношении подобного курса. Более того, и в Вашингтоне, судя по всему, имеются серьезные сомнения в необходимости принятия в блок дополнительных членов. Новая стратегия национальной безопасности США должна повлиять на бесконечный процесс расширения НАТО, и рассчитываем, что это не останется незамеченным в Тбилиси", – заявила Захарова. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вашингтон

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, мария захарова, мид россии, нато, вашингтон, украина