Южный Кавказ не должен превратиться в вотчину евроатлантистов – Захарова
Южный Кавказ не должен превратиться в вотчину евроатлантистов – Захарова
Sputnik Грузия
Настоящие патриоты не занимаются провокационным, демагогическим патриотизмом, а исходят из интересов своего народа, заявила Захарова 25.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Цели НАТО в отношении Грузии очевидны, и именно поэтому Россия выступает против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Sputnik Грузия о возможном нейтральном статусе Грузии. "Применительно к Грузии цели НАТО очевидны – втянуть ее в опасные геополитические игры, толкнуть на новые авантюры. Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств, и, кстати, наша позиция находит поддержку в политических и общественных кругах стран региона, которые реально являются патриотами своих стран", – заявила Захарова. По ее словам, настоящие патриоты не занимаются провокационным, демагогическим патриотизмом, а исходят из интересов своего народа. Представитель МИД РФ отметила, что Россия неоднократно привлекала внимание к враждебности НАТО и его попыткам закрепиться в новых регионах. По ее словам, в НАТО не существует, кстати говоря, консенсуса по поводу т. н. "политики открытых дверей". "Ряд европейских государств внутри альянса критически настроены в отношении подобного курса. Более того, и в Вашингтоне, судя по всему, имеются серьезные сомнения в необходимости принятия в блок дополнительных членов. Новая стратегия национальной безопасности США должна повлиять на бесконечный процесс расширения НАТО, и рассчитываем, что это не останется незамеченным в Тбилиси", – заявила Захарова. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Южный Кавказ не должен превратиться в вотчину евроатлантистов – Захарова

18:39 25.12.2025 (обновлено: 19:39 25.12.2025)
Настоящие патриоты не занимаются провокационным, демагогическим патриотизмом, а исходят из интересов своего народа, заявила Захарова
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Цели НАТО в отношении Грузии очевидны, и именно поэтому Россия выступает против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Sputnik Грузия о возможном нейтральном статусе Грузии.
"Применительно к Грузии цели НАТО очевидны – втянуть ее в опасные геополитические игры, толкнуть на новые авантюры. Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств, и, кстати, наша позиция находит поддержку в политических и общественных кругах стран региона, которые реально являются патриотами своих стран", – заявила Захарова.
По ее словам, настоящие патриоты не занимаются провокационным, демагогическим патриотизмом, а исходят из интересов своего народа.
Представитель МИД РФ отметила, что Россия неоднократно привлекала внимание к враждебности НАТО и его попыткам закрепиться в новых регионах.

"Что касается НАТО, то мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах – я имею в виду новых для НАТО регионах, в том числе на Южном Кавказе, – с учетом отнюдь не оборонительных, а агрессивных, крайне агрессивных замыслах альянса, попыток навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других. И влияние там по определению может быть только деструктивным. Соответственно, это блок вредоносный, в том числе и для государства этого региона", – сказала Захарова.

По ее словам, в НАТО не существует, кстати говоря, консенсуса по поводу т. н. "политики открытых дверей".
"Ряд европейских государств внутри альянса критически настроены в отношении подобного курса. Более того, и в Вашингтоне, судя по всему, имеются серьезные сомнения в необходимости принятия в блок дополнительных членов. Новая стратегия национальной безопасности США должна повлиять на бесконечный процесс расширения НАТО, и рассчитываем, что это не останется незамеченным в Тбилиси", – заявила Захарова.

Грузия и НАТО

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".
С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО".
В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло.
Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
