Большая партия психотропных лекарств изъята в Тбилисском аэропорту
Большая партия психотропных лекарств изъята в Тбилисском аэропорту
26.12.2025
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Иностранец с большой партией психотропных лекарств был задержан в Тбилисском международном аэропорту после проверки багажа, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, у гражданина Израиля таможенники обнаружили 3 080 таблеток прегабалина во время обыска чемоданов.Ввоз психотропных веществ в Грузию возможен только для личного потребления и при наличии рецепта. В случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и ввозе психотропных веществ гражданину Израиля грозит до 12 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Большая партия психотропных лекарств изъята в Тбилисском аэропорту
Гражданин Израиля пытался провезти в чемодане 3 080 таблеток прегабалина
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Иностранец с большой партией психотропных лекарств был задержан в Тбилисском международном аэропорту после проверки багажа, сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, у гражданина Израиля таможенники обнаружили 3 080 таблеток прегабалина во время обыска чемоданов.
Ввоз психотропных веществ в Грузию возможен только для личного потребления и при наличии рецепта.
В случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и ввозе психотропных веществ гражданину Израиля грозит до 12 лет лишения свободы.