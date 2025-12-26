https://sputnik-georgia.ru/20251226/bolshaya-partiya-psikhotropnykh-lekarstv-izyata-v-tbilisskom-aeroportu-296358294.html

Большая партия психотропных лекарств изъята в Тбилисском аэропорту

Гражданин Израиля пытался провезти в чемодане 3 080 таблеток прегабалина 26.12.2025

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Иностранец с большой партией психотропных лекарств был задержан в Тбилисском международном аэропорту после проверки багажа, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, у гражданина Израиля таможенники обнаружили 3 080 таблеток прегабалина во время обыска чемоданов.Ввоз психотропных веществ в Грузию возможен только для личного потребления и при наличии рецепта. В случае подтверждения вины в незаконном приобретении, хранении и ввозе психотропных веществ гражданину Израиля грозит до 12 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

