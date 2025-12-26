https://sputnik-georgia.ru/20251226/diplomaty-dolzhny-byt-pragmatichnymi--glava-mid-gruzii-296357761.html
Дипломаты должны быть прагматичными – глава МИД Грузии
Дипломаты должны быть прагматичными – глава МИД Грузии
Меняющийся мировой порядок вынуждает Грузию и ее дипломатическую службу проводить сложную и прагматичную внешнюю политику 26.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Важно, чтобы дипломатическая служба была прагматичной и ориентированной на защиту национальных интересов на международной арене, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.В Тбилиси прошла конференция дипломатов Грузии, которые работают за рубежом. На мероприятии внешнеполитическое ведомство оценило итоги 2025 года. По ее словам, важно, чтобы решения грузинского правительства были бы ясно донесены до международного сообщества. Глава МИД считает, что стоявшие перед страной геополитические и внутренние вызовы нанесли определенный удар и по дипломатической службе.Бочоришвили заявила, что у Грузии есть контакты с теми, кто желает с ней общаться.Дипломатические итоги года За 2025 год Грузии не удалось восстановить прежние тесные отношения с Евросоюзом и США. Несмотря на заявления властей Грузии о готовности к диалогу и перезагрузке отношений с западными стратегическими партнерами, ряд европейских стран ввел санкции против грузинских чиновников и основателя правящей партии „Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.В то же время Грузия продолжает диалог с отдельными странами Европы – Сербией и Венгрией, а также активно налаживает отношения с восточными странами и странами ближнего зарубежья, развивая сотрудничество в рамках международных транзитных проектов.Особый прогресс наметился в развитии отношений с Китаем и Ближним Востоком. Отношения с Россией остаются прежними. Страны поддерживают экономические и гуманитарные связи, тогда как о восстановлении дипломатических отношений речь пока не идет.
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Важно, чтобы дипломатическая служба была прагматичной и ориентированной на защиту национальных интересов на международной арене, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
В Тбилиси прошла конференция дипломатов Грузии, которые работают за рубежом. На мероприятии внешнеполитическое ведомство оценило итоги 2025 года.
"Нам приходится работать в довольно непредсказуемой среде: геополитическая обстановка вокруг нашей страны крайне нестабильна. В некотором роде наша страна находится в центре событий, происходящих вокруг нас. Поэтому особенно важна прагматичная деятельность дипломатической службы, ориентированная на национальные интересы", – отметила Бочоришвили.
По ее словам, важно, чтобы решения грузинского правительства были бы ясно донесены до международного сообщества.
"Важно, чтобы те шаги, которые предпринимаются страной, были хорошо донесены до международного сообщества, чтобы послания были донесены правильно. Вы знаете, что против Грузии велись довольно большие кампании, речь идет об информационных кампаниях, и очень сложно с ограниченными ресурсами справиться с этими атаками, объектом которых является наша страна", – отметила Бочоришвили.
Глава МИД считает, что стоявшие перед страной геополитические и внутренние вызовы нанесли определенный удар и по дипломатической службе.
"Однако по тому, что сегодня в нашей стране мир, что наша страна способна на стабильное экономическое развитие и разговор с партнерами по актуальным вопросам, мы можем оценить – этот год был успешным", – сказала Бочоришвили.
Бочоришвили заявила, что у Грузии есть контакты с теми, кто желает с ней общаться.
Дипломатические итоги года
За 2025 год Грузии не удалось восстановить прежние тесные отношения с Евросоюзом и США. Несмотря на заявления властей Грузии о готовности к диалогу и перезагрузке отношений с западными стратегическими партнерами, ряд европейских стран ввел санкции против грузинских чиновников и основателя правящей партии „Грузинская мечта – демократическая Грузия“ Бидзины Иванишвили.
В то же время Грузия продолжает диалог с отдельными странами Европы – Сербией и Венгрией, а также активно налаживает отношения с восточными странами и странами ближнего зарубежья, развивая сотрудничество в рамках международных транзитных проектов.
Особый прогресс наметился в развитии отношений с Китаем и Ближним Востоком.
Отношения с Россией остаются прежними. Страны поддерживают экономические и гуманитарные связи, тогда как о восстановлении дипломатических отношений речь пока не идет.