https://sputnik-georgia.ru/20251226/diplomaty-dolzhny-byt-pragmatichnymi--glava-mid-gruzii-296357761.html

Дипломаты должны быть прагматичными – глава МИД Грузии

Дипломаты должны быть прагматичными – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

Меняющийся мировой порядок вынуждает Грузию и ее дипломатическую службу проводить сложную и прагматичную внешнюю политику 26.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-26T12:58+0400

2025-12-26T12:58+0400

2025-12-26T12:58+0400

политика

грузия

новости

европа

сша

тбилиси

мака бочоришвили

грузинская мечта - демократическая грузия

бидзина иванишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0d/295355506_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_edb4e91b9ccea4107e7875c2a47aa550.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Важно, чтобы дипломатическая служба была прагматичной и ориентированной на защиту национальных интересов на международной арене, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.В Тбилиси прошла конференция дипломатов Грузии, которые работают за рубежом. На мероприятии внешнеполитическое ведомство оценило итоги 2025 года. По ее словам, важно, чтобы решения грузинского правительства были бы ясно донесены до международного сообщества. Глава МИД считает, что стоявшие перед страной геополитические и внутренние вызовы нанесли определенный удар и по дипломатической службе.Бочоришвили заявила, что у Грузии есть контакты с теми, кто желает с ней общаться.Дипломатические итоги года За 2025 год Грузии не удалось восстановить прежние тесные отношения с Евросоюзом и США. Несмотря на заявления властей Грузии о готовности к диалогу и перезагрузке отношений с западными стратегическими партнерами, ряд европейских стран ввел санкции против грузинских чиновников и основателя правящей партии „Грузинская мечта – демократическая Грузия“ Бидзины Иванишвили.В то же время Грузия продолжает диалог с отдельными странами Европы – Сербией и Венгрией, а также активно налаживает отношения с восточными странами и странами ближнего зарубежья, развивая сотрудничество в рамках международных транзитных проектов.Особый прогресс наметился в развитии отношений с Китаем и Ближним Востоком. Отношения с Россией остаются прежними. Страны поддерживают экономические и гуманитарные связи, тогда как о восстановлении дипломатических отношений речь пока не идет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, сша, тбилиси, мака бочоришвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили