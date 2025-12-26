https://sputnik-georgia.ru/20251226/epokha-ulichnogo-shantazha-zavershena-eksperty-o-zaderzhanii-eks-ministra-oborony-gruzii-296359453.html

Эпоха уличного шантажа завершена! Эксперты о задержании экс-министра обороны Грузии

Эпоха уличного шантажа завершена! Эксперты о задержании экс-министра обороны Грузии

26.12.2025

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Задержание экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалая следует рассматривать не как рядовой криминальный эпизод, а как важный политический сигнал, которым государство демонстрирует переход к активным действиям и подтверждает приверженность принципу верховенства закона, считает аналитик и член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. Ахалая задержали накануне по обвинению в руководстве штурмом администрации президента 4 октября. По данным Службы государственной безопасности, хотя Ахалая не присутствовал на акции протеста лично, он осуществлял руководство в онлайн-режиме через интернет-приложения из дома, что подтверждается расшифровкой IP-адресов и интернет-данных. Согласно данным СГБ, Ахалая на протяжении всей акции связывался с лидерами оппозиции и организаторами протеста. Он подчеркнул, что проведенная СГБ операция с обысками и процессуальными действиями демонстрирует отсутствие избирательного правосудия: политическое прошлое, прежние должности или связи с оппозицией больше не служат защитой от ответственности. Эксперт отметил, что речь идет о конкретных эпизодах, связанных с угрозами общественной безопасности и попытками дестабилизации. По его словам, власти действовали превентивно, не дожидаясь обострения ситуации. По мнению Картвелишвили, это дело опровергает тезис о "слабой власти" и свидетельствует о функционировании сильного государства, где силовые и правовые институты работают без лишней публичной риторики. В свою очередь, аналитик Заал Анджапаридзе считает, что задержание Ахалая было лишь вопросом времени. По его словам, заговорщики действовали примитивно, и этот шаг может привести к другим известным фигурам. Попытка насильственного свержения власти 4 октября во главе с Ахалая была раскрыта благодаря тщательной работе Службы государственной безопасности, считает аналитик Гия Абашидзе."Факт заключается в том, что ни одно антигосударственное действие не может быть доведено до конца, пока в Грузии есть надежные, патриотичные и высокопрофессиональные спецслужбы и правоохранительные структуры", – отметил Абашидзе. Он подчеркнул, что спецслужбы задокументировали активное общение организаторов и предотвратили их действия. Решение о том, какие аудио- или видео доказательства будут обнародованы до суда, остается за СГБ. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

