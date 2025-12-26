https://sputnik-georgia.ru/20251226/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-dekabrya-2025-296352145.html

Какой сегодня церковный праздник: 26 декабря 2025

По православному церковному календарю 26 декабря отмечают день памяти cвятых Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста, Арсения, Лукии, Аркадия и других 26.12.2025, Sputnik Грузия

религия

справки

календарь религиозных праздников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 26 декабря поминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в Севастии (Армения) при императоре Диоклетиане (284-305).Пресвитер Аравийской церкви Авксентий в числе первых христиан был заключен в темницу. Видя непоколебимость христиан, градоправитель Лизания, благородный военачальник Евстратий – тайный христианин, открыто исповедал веру, за что был подвергнут пыткам. После жестоких пыток его сожгли, а мученика Авксентия обезглавили.Мардарий, увидев смерть мучеников, также исповедал христианскую веру. Его повесили вниз головой. Святому Евгению вырвали язык, отрубили ноги, руки и голову. Молодой воин Орест, исповедовавший себя христианином, был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе.Мученица ЛукияПо церковному календарю 26 декабря поминают cвятую Лукию, пострадавшую за веру.Родилась будущая cвятая в знатной семье в Сиракузах в 283 году. Маленькая Лукия после смерти отца осталась на попечении матери. Когда Лукия подросла, мать хотела выдать ее замуж за богатого язычника, но дева, давшая обет безбрачия, расторгла помолвку.Мать приняла выбор дочери, после того как исцелилась от мощей святой Агаты Катанской после многолетней болезни. Отвергнутый жених, желая отомстить, донес на нее губернатору Сиракуз. Лукию, отказавшуюся принести жертву перед изображением императора, жестокого пытали и предали смерти в 304-м.По преданию, деве перед казнью выкололи глаза за предсказание губернатору и императору скорой смерти. А перед погребением обнаружили, что глаза святой Лукии чудесным образом восстановились.Арсений ЛатрийскийПо церковному календарю 26 декабря поминают преподобного Арсения Латрийского, жившего между VIII и IХ веками.Родился будущий святой в богатой и знатной христианской семье в Константинополе. Император сделал Арсения военачальником и патрицием Киверриотским. Однажды, когда святой плыл по морю с войском, начался шторм. Спастись удалось только Арсению.Приняв постриг, святой изнурял плоть веригами, бдением и постом. Затем он пришел на гору Латр в Малой Азии, где молитвой и крестным знамением умертвил вредоносного аспида. Потом преподобный переселился в ближнюю Келливорскую обитель, где его избрали игуменом.В поисках одиночества Арсений из монастыря удалился в пещеру, откуда прогнал зверей молитвой. Вскоре там собралась братия. Святой обычно сидел в тесной келье целую неделю, а в воскресенье принимал пищу и поучал братию.Подвигами преподобный достиг такого совершенства, что своим жезлом превратил горькие воды в сладкие и сотворил много других чудес.Аркадий НовоторжскийПо церковному календарю 26 декабря поминают преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.Родился будущий святой в простой благочестивой семье в городе Вязьма. Кроткий и целомудренный юноша, которого родители с детства научили молитве и послушанию, избрал юродство Христа ради своим подвигом.Питался Аркадий подаянием и спал где придется. Особую одухотворенность и отрешенность от житейской суеты облику юноши придавали близость к природе и блаженная беззаботность. Его предсказания сбывались, советы были точны, а обличения вразумляли.Аркадий, избегая человеческой славы, после нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного, удалился в верховья реки Тверцы, где помогал своему духовнику, преподобному Ефрему Новоторжскому, в основании храма и монастыря.В новоустроенной обители Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу. После кончины преподобного Ефрема святой продолжал жить по заветам наставника, пребывая в молитве, посте и молчании. Через несколько лет он мирно скончался. Произошло это в 1077 году.ИмениныПо церковному календарю 26 декабря именины отмечают Александр, Алексей, Арсений, Аркадий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Евгений, Иван, Николай и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

