https://sputnik-georgia.ru/20251226/kreml-rossiya-i-ssha-budut-prodolzhat-dialog-296366306.html
Кремль: Россия и США будут продолжать диалог
Кремль: Россия и США будут продолжать диалог
Sputnik Грузия
Кремль ранее сообщал, что не планирует комментировать СМИ информацию по украинскому урегулированию, которую привез Кирилл Дмитриев 26.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-26T17:58+0400
2025-12-26T17:58+0400
2025-12-26T17:58+0400
россия
в мире
политика
сша
москва
вашингтон
владимир путин
дмитрий песков
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263368297_0:243:2333:1555_1920x0_80_0_0_e61baeb4b6c708fe4ebf8231df67ca0a.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. Москва и Вашингтон условились продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты задали представителю Кремля вопрос о контактах между представителями администрации России и США после того, как был проанализирован документ, который привез глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Песков подтвердил, что телефонный контакт между представителями российской и американской администрации был.По словам Пескова, в контактах России и США принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома.Накануне в Кремле сообщили, что проходит анализ материалов по урегулированию конфликта на Украине, которые передал Дмитриев президенту России Владимиру Путину.Там подчеркнули, что продолжение дальнейшего переговорного процесса с США по мирному урегулированию украинского конфликта будет зависеть от решений, которые примет президент на основании анализа представленных документов.В Кремль также уточнили, что не планируется комментировать СМИ информацию по украинскому урегулированию, которую привез Дмитриев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
москва
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263368297_260:0:2333:1555_1920x0_80_0_0_a00a0802da94c5bb2e175b7a18b6a2ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, сша, москва, вашингтон, владимир путин, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, сша, москва, вашингтон, владимир путин, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Кремль: Россия и США будут продолжать диалог
Кремль ранее сообщал, что не планирует комментировать СМИ информацию по украинскому урегулированию, которую привез Кирилл Дмитриев
ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. Москва и Вашингтон условились продолжать диалог, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты задали представителю Кремля вопрос о контактах между представителями администрации России и США после того, как был проанализирован документ, который привез глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Песков подтвердил, что телефонный контакт между представителями российской и американской администрации был.
"Состоялся контакт между представителями администраций России и США. Условлено продолжать диалог", - сказал он.
По словам Пескова, в контактах России и США принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома.
Накануне в Кремле сообщили, что проходит анализ материалов по урегулированию конфликта на Украине, которые передал Дмитриев президенту России Владимиру Путину.
Там подчеркнули, что продолжение дальнейшего переговорного процесса с США по мирному урегулированию украинского конфликта будет зависеть от решений, которые примет президент на основании анализа представленных документов.
В Кремль также уточнили, что не планируется комментировать СМИ информацию по украинскому урегулированию, которую привез Дмитриев.