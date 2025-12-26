Курс лари на пятницу – 2,6966 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20251226/kurs-lari-dollar-296353246.html
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 2,6966 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.
