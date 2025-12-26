https://sputnik-georgia.ru/20251226/meriya-tbilisi-vremenno-zamorozila-proekt-nazemnogo-metro-iz-za-ego-vysokoy-stoimosti-296353842.html
Мэрия Тбилиси временно заморозила проект наземного метро из-за его высокой стоимости
Мэрия Тбилиси временно заморозила проект наземного метро из-за его высокой стоимости
Sputnik Грузия
Европейские компании провели исследование – проект наземного метро обошелся бы примерно в 300 миллионов евро, заявил мэр столицы 26.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-26T11:58+0400
2025-12-26T11:58+0400
2025-12-26T11:58+0400
новости
грузия
экономика
каха каладзе
метро
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262575879_0:30:1265:742_1920x0_80_0_0_a0862af4eafe2fab999004a013e52d7e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Городские власти приостановили реализацию проекта наземного метро, направив деньги на более приоритетные проекты – продление линий станций метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. О планах по строительству наземного метро, которое должно было соединить Тбилиси и Рустави, мэрия столицы объявила еще в 2019 году. Как отметил градоначальник, европейские компании провели исследование – проект наземного метро обошелся бы примерно в 300 миллионов евро. По словам Каладзе, если бы мэрия начала реализацию проекта, сразу же возникла бы критика и вопросы о том, зачем городские власти пошли на этот шаг и зачем тратить такую сумму, когда есть более приоритетные проекты. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262575879_119:0:1147:771_1920x0_80_0_0_a2cb950e378c363cd608002092d59e22.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, каха каладзе, метро
новости, грузия, экономика, каха каладзе, метро
Мэрия Тбилиси временно заморозила проект наземного метро из-за его высокой стоимости
Европейские компании провели исследование – проект наземного метро обошелся бы примерно в 300 миллионов евро, заявил мэр столицы
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Городские власти приостановили реализацию проекта наземного метро, направив деньги на более приоритетные проекты – продление линий станций метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
О планах по строительству наземного метро, которое должно было соединить Тбилиси и Рустави, мэрия столицы объявила еще в 2019 году.
"Когда мы начали обсуждать, насколько целесообразно тратить такие большие деньги на этот проект, учитывая острую необходимость продления линий станций метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", мы решили временно приостановить этот проект", – заявил Каладзе.
Как отметил градоначальник, европейские компании провели исследование – проект наземного метро обошелся бы примерно в 300 миллионов евро.
По словам Каладзе, если бы мэрия начала реализацию проекта, сразу же возникла бы критика и вопросы о том, зачем городские власти пошли на этот шаг и зачем тратить такую сумму, когда есть более приоритетные проекты.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.