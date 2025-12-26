https://sputnik-georgia.ru/20251226/meriya-tbilisi-vremenno-zamorozila-proekt-nazemnogo-metro-iz-za-ego-vysokoy-stoimosti-296353842.html

Мэрия Тбилиси временно заморозила проект наземного метро из-за его высокой стоимости

Европейские компании провели исследование – проект наземного метро обошелся бы примерно в 300 миллионов евро, заявил мэр столицы 26.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Городские власти приостановили реализацию проекта наземного метро, направив деньги на более приоритетные проекты – продление линий станций метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. О планах по строительству наземного метро, которое должно было соединить Тбилиси и Рустави, мэрия столицы объявила еще в 2019 году. Как отметил градоначальник, европейские компании провели исследование – проект наземного метро обошелся бы примерно в 300 миллионов евро. По словам Каладзе, если бы мэрия начала реализацию проекта, сразу же возникла бы критика и вопросы о том, зачем городские власти пошли на этот шаг и зачем тратить такую сумму, когда есть более приоритетные проекты. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

