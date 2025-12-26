https://sputnik-georgia.ru/20251226/mid-rossii-moskva-ne-budet-prosit-strany-evropy-o-dialoge-296366154.html

МИД России: Москва не будет просить страны Европы о диалоге

Российская сторона не ощущает дискомфорт от длительной паузы, которая возникла в общения с Европой на высшем уровне

ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. Политические контакты России с рядом европейских государств сейчас поставлены на паузу, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что в Москве не считают нужным "гоняться" за этими государствами и упрашивать о возобновлении диалога. Общение станет возможным, когда в Европе изменится подход к России.Замминистра пояснил, что контакты есть разных видов и уровней - многие из них просто не афишируются. Если говорить о контактах на высшем, политическом уровне, то они по вине противников России сейчас находятся на длительной паузе."Но мы не испытываем от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это не солидно, не достойной и не нужно. Мы знаем их позицию", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Однако когда кто-то из этих стран поймет, что возможны альтернативные варианты и стоит попробовать что-то другое, то за Москвой "дело не станет"."...мы откликнемся, на всех уровнях", - сообщил дипломат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

