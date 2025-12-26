https://sputnik-georgia.ru/20251226/nagrada-ot-putina-za-memorialnuyu-i-patrioticheskuyu-rabotu-v-gruzii-296361509.html

Награда от Путина за мемориальную и патриотическую работу в Грузии

Награда от Путина за мемориальную и патриотическую работу в Грузии

В Тбилиси состоялось вручение памятной медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 26.12.2025, Sputnik Грузия

Глава Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов вручил награду Гулбаату Рцхиладзе – за вклад в подготовку юбилейных мероприятий, мемориальную работу и патриотическое воспитание молодежи.Медаль учреждена в честь 80-летия Победы и вручается по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина.В своей речи Дмитрий Олисов подчеркнул символичность момента и отметил многолетнюю деятельность Гулбаата Рцхиладзе: проведение дискуссий и семинаров, посвященных Великой Отечественной войне и общему историческому прошлому России и Грузии, а также участие в мемориальных церемониях по всей стране.Сам Гулбаат Рцхиладзе назвал награду неожиданной, но обязывающей: память о Великой Победе – это не только прошлое, но и ответственность, которая призывает народы помнить, уважать историю и сохранять дружбу."Я еще раз выражаю свою благодарность и, с другой стороны, это большая, такая тяжелая ноша, но постараюсь вместе с моими друзьями, единомышленниками, лишь малую часть которых я сегодня представил, продолжить это дело, и будем также взаимодействовать с нашими российскими друзьями. Но будем помнить, что это делается прежде всего для Грузии и для грузинского народа, так как это нужно Грузии прежде всего", – сказал Рцхиладзе.

