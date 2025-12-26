https://sputnik-georgia.ru/20251226/naskolko-vyrosla-poseschaemost-prirodnykh-zapovednikov-gruzii-296353649.html

Насколько выросла посещаемость природных заповедников Грузии

По информации Агентства, число иностранных визитеров увеличилось, что еще раз подчеркивает растущий международный интерес к природному потенциалу Грузии

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Посещаемость охраняемых территорий Грузии за 11 месяцев 2025 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 12% и составила 1,2 миллиона человек, сообщило Агентство охраняемых территорий. По информации Агентства, число иностранных визитеров также увеличилось, что еще раз подчеркивает растущий международный интерес к природному потенциалу Грузии. Самые посещаемые объекты: Агентство продолжает активно содействовать развитию экотуризма, целью которого является создание более комфортных и безопасных условий для посещения охраняемых территорий, отмечают в ведомстве. В настоящее время в 12 охраняемых территориях страны реализуется 17 проектов, включающих обустройство и ремонт сети пешеходных маршрутов с размещением соответствующей малой инфраструктуры. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

