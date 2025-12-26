https://sputnik-georgia.ru/20251226/protestnomu-shestviyu-v-tbilisi-byt--mvd-gruzii-296358480.html

Протестному шествию в Тбилиси быть – МВД Грузии

Протестующие смогут пройти шествием по центральным улицам столицы еще один раз, 27 декабря, до введения новогоднего запрета 26.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии разрешило проведение шествий протеста в Тбилиси 27 декабря, говорится в материалах на сайте ведомства.Участники акции, согласно новым правилам, уведомили МВД Грузии о проведении шествия от первого корпуса Тбилисского государственного университета до здания парламента и от здания Филармонии до здания парламента.МВД Грузии разрешило шествие только по тротуарам, при этом при переходе от здания Филармонии на тротуар протестующим предписано использовать подземные переходы.Что касается самого протеста у здания парламента, протестующим предложили собраться у ступеней парламента и не мешать пешеходам.Ранее МВД Грузии дало разрешение на проведение акций протеста у здания парламента вплоть до 9 января 2026 года.Протестующие по указанию МВД должны обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и не мешать нормальному функционированию государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

