Радикализм убивает демократию – премьер Кобахидзе

Радикальные оппозиционные партии создают нездоровую обстановку, которая не позволяет новым политическим субъектам формироваться 26.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Присутствие радикальных партий в политике препятствует оздоровлению демократии, и лишь устранение радикализма, ненависти и агрессивной риторики создаст условия для формирования полноценной и здоровой демократической системы в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Конституционный суд Грузии 4 ноября принял к рассмотрению иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий – "Единого национального движения", "Коалиции за перемены" и "Лело – Сильная Грузия", и их последующем упразднении. По словам премьера, важным шагом на этом пути является конституционный иск, поданный в Конституционный суд Грузии, который, по его мнению, имеет прочную правовую основу. Он подчеркнул, что существующая искусственно сформированная двухполюсная система закрывает дорогу в политику новым конструктивным силам. По его словам, из-за высокого уровня ненависти и взаимной вражды многие потенциально сильные и профессиональные политики не только не имеют возможности, но и не испытывают желания участвовать в политических процессах. "Как только закончится радикализм, как только исчезнут ненависть и злоба в грузинской политике, сразу же автоматически откроется пространство для здоровых потенциальных сил", – заявил премьер-министр.Правящая партия "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Второй – "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны".Также партии обвиняются в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

