Радикализм убивает демократию – премьер Кобахидзе
Радикализм убивает демократию – премьер Кобахидзе
26.12.2025
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Присутствие радикальных партий в политике препятствует оздоровлению демократии, и лишь устранение радикализма, ненависти и агрессивной риторики создаст условия для формирования полноценной и здоровой демократической системы в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Конституционный суд Грузии 4 ноября принял к рассмотрению иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий – "Единого национального движения", "Коалиции за перемены" и "Лело – Сильная Грузия", и их последующем упразднении.
Радикализм убивает демократию – премьер Кобахидзе
13:58 26.12.2025 (обновлено: 14:09 26.12.2025)
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Присутствие радикальных партий в политике препятствует оздоровлению демократии, и лишь устранение радикализма, ненависти и агрессивной риторики создаст условия для формирования полноценной и здоровой демократической системы в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Конституционный суд Грузии 4 ноября принял к рассмотрению иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий – "Единого национального движения", "Коалиции за перемены" и "Лело – Сильная Грузия", и их последующем упразднении.
"Пока такие партии остаются в политической системе, наша демократия никогда не сможет полностью оздоровиться. Необходимо устранить радикализм, ненависть и враждебность из грузинской политики, и только в этом случае в Грузии может сформироваться по-настоящему здоровая демократическая система", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, важным шагом на этом пути является конституционный иск, поданный в Конституционный суд Грузии, который, по его мнению, имеет прочную правовую основу.
"До сегодняшнего дня мы оставались в замкнутом круге поляризации и двухполюсности: с одной стороны – „Грузинская мечта“, с другой – управляемые извне, из одного центра, радикальная оппозиция и иностранная агентура. Этот замкнутый круг должен быть разорван", – отметил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что существующая искусственно сформированная двухполюсная система закрывает дорогу в политику новым конструктивным силам.
По его словам, из-за высокого уровня ненависти и взаимной вражды многие потенциально сильные и профессиональные политики не только не имеют возможности, но и не испытывают желания участвовать в политических процессах.
"Как только закончится радикализм, как только исчезнут ненависть и злоба в грузинской политике, сразу же автоматически откроется пространство для здоровых потенциальных сил", – заявил премьер-министр.
Правящая партия "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Второй – "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны".
Также партии обвиняются в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.