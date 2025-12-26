https://sputnik-georgia.ru/20251226/v-gruziyu-pered-novym-godom-pridet-snezhnaya-zima-296368994.html
В Грузию перед Новым годом придет снежная зима
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют снежную погоду в период с 27 по 31 декабря, в море возможен шторм силой 4-6 баллов. Так, согласно данным агентства, в Грузии (в основном в западной части страны) ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах страны – снег, местами сильный, туман, метели и обледенение дорог. Кроме того, 29-30 декабря в прибрежных районах возможны грозы, на море шторм силой 4-6 баллов, в высокогорных районах страны – опасность схода лавин. По данным агентства, из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололедицы и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог возможно ограничение движения транспорта. Ожидаемые осадки в реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, уровень опасности средний, говорится в информации агентства.
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют снежную погоду в период с 27 по 31 декабря, в море возможен шторм силой 4-6 баллов.
Так, согласно данным агентства, в Грузии (в основном в западной части страны) ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах страны – снег, местами сильный, туман, метели и обледенение дорог.
"27-31 декабря в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, временами осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега. Возможно усиление ветра, в горных районах – туман, метель, на дорогах гололедица", – говорится в информации.
Кроме того, 29-30 декабря в прибрежных районах возможны грозы, на море шторм силой 4-6 баллов, в высокогорных районах страны – опасность схода лавин.
По данным агентства, из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололедицы и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог возможно ограничение движения транспорта.
Ожидаемые осадки в реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, уровень опасности средний, говорится в информации агентства.