В Грузию перед Новым годом придет снежная зима

В Грузию перед Новым годом придет снежная зима

Ожидаемые осадки в реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды 26.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют снежную погоду в период с 27 по 31 декабря, в море возможен шторм силой 4-6 баллов. Так, согласно данным агентства, в Грузии (в основном в западной части страны) ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах страны – снег, местами сильный, туман, метели и обледенение дорог. Кроме того, 29-30 декабря в прибрежных районах возможны грозы, на море шторм силой 4-6 баллов, в высокогорных районах страны – опасность схода лавин. По данным агентства, из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололедицы и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог возможно ограничение движения транспорта. Ожидаемые осадки в реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, уровень опасности средний, говорится в информации агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

