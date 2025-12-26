https://sputnik-georgia.ru/20251226/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-296358801.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась

26.12.2025

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), свободна для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с утра на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. По информации ведомства, на данный момент движение всех видов автотранспорта свободно. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП „Казбеги“ – „Верхний Ларс“ является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

