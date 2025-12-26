Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрыто для большегрузов

https://sputnik-georgia.ru/20251226/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-zakryto-dlya-bolshegruzov-296357551.html
26.12.2025
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за сложных метеорологических условий, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. По информации ведомства, движение для остального вида автотранспорта свободно. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП „Казбеги“ – „Верхний Ларс“ является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
