Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрыто для большегрузов

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за сложных метеорологических условий, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. По информации ведомства, движение для остального вида автотранспорта свободно. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП „Казбеги“ – „Верхний Ларс“ является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

