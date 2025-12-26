https://sputnik-georgia.ru/20251226/vnimanie-avtomobilistam-agentstvo-obsluzhivaniya-mvd-gruzii-vernetsya-k-rabote-5-yanvarya-296370209.html

Внимание автомобилистам: Агентство обслуживания МВД Грузии вернется к работе 5 января

Внимание автомобилистам: Агентство обслуживания МВД Грузии вернется к работе 5 января

26.12.2025

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Структурные подразделения Агентства обслуживания не будут работать с 1 по 4 января 2026 года, говорится в сообщении Агентства обслуживания МВД Грузии. Агентство отмечает, что лицам, у которых срок прохождения первого этапа (площадка) практического экзамена на получение водительских прав истекает в период с 1 по 4 января 2026 года, получат право только на одну попытку с 5 по 9 января. Лицам, у которых сохранены/зарезервированы государственные номерные знаки транспортных средств, и срок хранения/резервирования истекает в указанный период, срок будет продлен до 5 января включительно. Лица, у которых последний день таможенного оформления транспортного средства приходится на период с 1 по 4 января 2026 года, не будут подвергаться штрафным санкциям, и последним сроком таможенного оформления будет определено 5 января. Лица, которым необходимо получить справку (апостиль/легализация) 1, 2 или 3 января 2026 года, смогут получить справку 5 января. А вот 5 и 6 января Агентство обслуживания МВД Грузии будет работать в обычном режиме, несмотря на объявленные в Грузии официальные выходные. Агентство обслуживания МВД Грузии регулирует все вопросы со сдачей экзамена на водительские права, получением автомобильных номеров, регистрацией автомобилей, а также выдает справки о судимости и другие документы о правовом положении лиц в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

