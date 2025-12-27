https://sputnik-georgia.ru/20251227/gruziya-zarabotala-polmilliarda-dollarov-na-vine-i-spirtnykh-napitkakh-296370347.html

Грузия заработала полмиллиарда долларов на вине и спиртных напитках

В 70 стран мира было экспортировано до 82,3 млн литров вина на сумму 245 млн долларов

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия экспортировала вино и спиртные напитки на сумму 502,5 миллиона долларов в январе-ноябре 2025 года, сообщило Национальное агентство вина. Согласно данным Агентства за 11 месяцев, в 70 стран мира было экспортировано до 82,3 млн литров вина на сумму 245 млн долларов, что на 7% меньше по стоимости и на 9% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 55 стран мира было экспортировано 37,7 миллиона литров спиртных напитков на сумму до 257,5 миллиона долларов. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина выделило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

