Грузия заработала полмиллиарда долларов на вине и спиртных напитках
Грузия заработала полмиллиарда долларов на вине и спиртных напитках
27.12.2025
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия экспортировала вино и спиртные напитки на сумму 502,5 миллиона долларов в январе-ноябре 2025 года, сообщило Национальное агентство вина. Согласно данным Агентства за 11 месяцев, в 70 стран мира было экспортировано до 82,3 млн литров вина на сумму 245 млн долларов, что на 7% меньше по стоимости и на 9% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 55 стран мира было экспортировано 37,7 миллиона литров спиртных напитков на сумму до 257,5 миллиона долларов. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина выделило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия экспортировала вино и спиртные напитки на сумму 502,5 миллиона долларов в январе-ноябре 2025 года, сообщило Национальное агентство вина.
Согласно данным Агентства за 11 месяцев, в 70 стран мира было экспортировано до 82,3 млн литров вина на сумму 245 млн долларов, что на 7% меньше по стоимости и на 9% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в 55 стран мира было экспортировано 37,7 миллиона литров спиртных напитков на сумму до 257,5 миллиона долларов.
Уже многие годы главным импортером грузинского вина остается Россия. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев 2025 года в соседнюю страну вывезли более 56 тысяч тонн вина, стоимостью 156,7 миллиона долларов (-11,1%).
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина выделило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.