Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2025

По православному церковному календарю 27 декабря отмечают день памяти святых Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана, Феотиха и других 27.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Фирс, Левкий и КаллиникПо церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру в Кесарии Вифинской при императоре Декии (249-251). Святого Левкия, обвинившего правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, после жестоких истязаний зарубили мечом.К жестоким пыткам приговорили и святого Фирса. С Божьего изволения он перенес их невредимо и мирно скончался. Языческого жреца Каллиника, уверовавшего во Христа, когда он увидел мужество и чудеса святого Фирса, зарубили мечом.Святые мученикиПо церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за веру в городе Антиное (Египт) при императоре Диоклетиане (284-305).До обращения в христианство святой Ариан сам преследовал христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Аполлоний, испугавшись предстоящих страданий, сначала упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам за него.Но Филимон неожиданно исповедал себя христианином, и Аполлоний, раскаявшись, поступил так же. Оба мученика после пыток были казнены.Ариан, вылечив свой раненый глаз прахом с могилы Филимона, раскаялся и крестился со всей семьей и телохранителями, старшим из которых был Феотих. Их всех предали смерти. Произошло это в 287 году.ИмениныПо церковному календарю 27 декабря именины отмечают Ипатий, Иларион, Зосима, Николай и Филимон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

