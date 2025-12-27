https://sputnik-georgia.ru/20251227/kurs-lari-dollar-296371200.html

Курс лари на субботу – 2,6959 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару 27.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря в размере 2,6959 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару.

