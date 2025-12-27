https://sputnik-georgia.ru/20251227/lali-moroshkina-vstuplenie-v-moskovskiy-soyuz-literatorov---vazhnyy-etap-v-moey-rabote-296384360.html

Лали Морошкина: вступление в Московский союз литераторов – важный этап в моей работе

Лали Морошкина: вступление в Московский союз литераторов – важный этап в моей работе

Политолог и публицист Лали Морошкина рассказала о своих эмоциях и планах после избрания членом Московского союза литераторов. 27.12.2025, Sputnik Грузия

В эксклюзивном комментарии Sputnik Грузия она отметила, что воспринимает новый статус как большую честь и знак профессионального признания. По словам Морошкиной, решение комиссии было принято единогласно, и она выразила благодарность всем, кто поддержал ее кандидатуру.Эксперт подчеркнула, что вступление в российский литературный союз стало для нее важным стимулом для дальнейшей творческой работы. В настоящее время Морошкина завершает работу над новой книгой, которая, как ожидается, будет издана в России. Речь идет о политическом романе, жанре, в котором автор работает на протяжении последних лет. По ее словам, новое произведение затрагивает события последних лет, пережитые различными странами, и поднимает вопросы причин и последствий глобальных кризисов.Морошкина отметила, что рассчитывает на внимательное и вдумчивое восприятие книги читателями и считает важным не только зафиксировать произошедшие события, но и попытаться осмыслить их, чтобы извлечь уроки на будущее.

