Лали Морошкина: вступление в Московский союз литераторов – важный этап в моей работе
Лали Морошкина: вступление в Московский союз литераторов – важный этап в моей работе
Sputnik Грузия
Политолог и публицист Лали Морошкина рассказала о своих эмоциях и планах после избрания членом Московского союза литераторов.
2025-12-27T19:33+0400
2025-12-27T19:33+0400
2025-12-27T19:41+0400
В эксклюзивном комментарии Sputnik Грузия она отметила, что воспринимает новый статус как большую честь и знак профессионального признания. По словам Морошкиной, решение комиссии было принято единогласно, и она выразила благодарность всем, кто поддержал ее кандидатуру.Эксперт подчеркнула, что вступление в российский литературный союз стало для нее важным стимулом для дальнейшей творческой работы. В настоящее время Морошкина завершает работу над новой книгой, которая, как ожидается, будет издана в России. Речь идет о политическом романе, жанре, в котором автор работает на протяжении последних лет. По ее словам, новое произведение затрагивает события последних лет, пережитые различными странами, и поднимает вопросы причин и последствий глобальных кризисов.Морошкина отметила, что рассчитывает на внимательное и вдумчивое восприятие книги читателями и считает важным не только зафиксировать произошедшие события, но и попытаться осмыслить их, чтобы извлечь уроки на будущее.
Лали Морошкина: вступление в Московский союз литераторов – важный этап в моей работе
19:33 27.12.2025 (обновлено: 19:41 27.12.2025)
Политолог и публицист Лали Морошкина рассказала о своих эмоциях и планах после избрания членом Московского союза литераторов.
В эксклюзивном комментарии Sputnik Грузия она отметила, что воспринимает новый статус как большую честь и знак профессионального признания. По словам Морошкиной, решение комиссии было принято единогласно, и она выразила благодарность всем, кто поддержал ее кандидатуру.
Эксперт подчеркнула, что вступление в российский литературный союз стало для нее важным стимулом для дальнейшей творческой работы. В настоящее время Морошкина завершает работу над новой книгой, которая, как ожидается, будет издана в России. Речь идет о политическом романе, жанре, в котором автор работает на протяжении последних лет.
По ее словам, новое произведение затрагивает события последних лет, пережитые различными странами, и поднимает вопросы причин и последствий глобальных кризисов.
Морошкина отметила, что рассчитывает на внимательное и вдумчивое восприятие книги читателями и считает важным не только зафиксировать произошедшие события, но и попытаться осмыслить их, чтобы извлечь уроки на будущее.