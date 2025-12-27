https://sputnik-georgia.ru/20251227/na-kakom-etape-remont-unikalnogo-gruzinskogo-monastyrya--patriarkhiya-gruzii-296334027.html

На каком этапе ремонт уникального грузинского монастыря – Патриархия Грузии

На каком этапе ремонт уникального грузинского монастыря – Патриархия Грузии

Sputnik Грузия

Уникальный исторический монастырь Гелати вскоре будет отреставрирован в соответствии с рекомендациями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 27.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-27T12:55+0400

2025-12-27T12:55+0400

2025-12-27T12:55+0400

грузия

новости

гелати

тбилиси

имерети

давид iv строитель

юнеско

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/19/293916806_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e31ec10a0a3408f080e2580da44ed072.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Ведутся завершающие работы в храме Пресвятой Богородицы XII века Гелатского монастырского комплекса, говорится в заявлении Патриархии Грузии.Комитет по временной реабилитации Гелати, созданный Патриархией Грузии в 2023 году, выполняет работы по восстановлению уникального храма в соответствии с рекомендациями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Грузии изначально выделило Патриархии 4 миллиона лари на завершение работ по ремонту Гелатского монастырского комплекса.По данным Патриархии, комитет по временной реабилитации Гелати строго соблюдает последовательность, необходимую для реализации сложного и комплексного проекта. По данным Патриархии, специфика единой конструкции кровли храма, в соответствии с проектом, требует, чтобы высота снега, лежащего на поверхности кровли, не превышала 20 сантиметров. Именно этот технический показатель обусловил необходимость обогрева временной кровли.При этом Патриархия отмечает, что воздуховоды системы отопления и вентиляции устроены таким образом, чтобы методом обогрева снизу обеспечить эффективное таяние снега на поверхности временной кровлиКроме того, по данным Патриархии, в рамках работ было проведено изучение климатической зоны Гелати и определен температурный диапазон обогрева конструкции кровли. Также Патриархия отмечает уникальность проекта реставрации Гелати.Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма Пресвятой Богородицы было осуществлено в период с 2015 по 2018 годы по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть крыши была повреждена, вода снова попала на редкие фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В ведомстве тогда заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь XII века, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал монастырский комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гелати

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, гелати, тбилиси, имерети, давид iv строитель, юнеско