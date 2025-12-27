Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20251227/na-kakom-etape-remont-unikalnogo-gruzinskogo-monastyrya--patriarkhiya-gruzii-296334027.html
На каком этапе ремонт уникального грузинского монастыря – Патриархия Грузии
Sputnik Грузия
Уникальный исторический монастырь Гелати вскоре будет отреставрирован в соответствии с рекомендациями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 27.12.2025, Sputnik Грузия
12:55 27.12.2025
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНад главным храмом в Гелати установили временную кровлю
Уникальный исторический монастырь Гелати вскоре будет отреставрирован в соответствии с рекомендациями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Ведутся завершающие работы в храме Пресвятой Богородицы XII века Гелатского монастырского комплекса, говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Комитет по временной реабилитации Гелати, созданный Патриархией Грузии в 2023 году, выполняет работы по восстановлению уникального храма в соответствии с рекомендациями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Грузии изначально выделило Патриархии 4 миллиона лари на завершение работ по ремонту Гелатского монастырского комплекса.

"Сразу после выполнения важнейшей конструктивной работы по временной кровле начался завершающий этап проекта, который подразумевает монтаж системы отопления и вентиляции, покрытия временной кровли из ПВХ-материала, – его проектирование и планирование велись последние 8 месяцев", – говорится в заявлении Патриархии.

По данным Патриархии, комитет по временной реабилитации Гелати строго соблюдает последовательность, необходимую для реализации сложного и комплексного проекта.
По данным Патриархии, специфика единой конструкции кровли храма, в соответствии с проектом, требует, чтобы высота снега, лежащего на поверхности кровли, не превышала 20 сантиметров. Именно этот технический показатель обусловил необходимость обогрева временной кровли.
При этом Патриархия отмечает, что воздуховоды системы отопления и вентиляции устроены таким образом, чтобы методом обогрева снизу обеспечить эффективное таяние снега на поверхности временной кровли

"В зимний период функционирование данной системы отопления-вентиляции предусмотрено только тогда, когда толщина снега, лежащего на покрытии единой временной кровли, достигнет 20 сантиметров. Учитывая сегодняшнюю климатическую реальность, возможно, включение данной системы отопления в конкретные зимние сезоны вообще не потребуется или потребность в ее включении ограничится единичными случаями", – отмечается в заявлении.

Кроме того, по данным Патриархии, в рамках работ было проведено изучение климатической зоны Гелати и определен температурный диапазон обогрева конструкции кровли. Также Патриархия отмечает уникальность проекта реставрации Гелати.

Проблемы в Гелати

Перекрытие рукавов и придела храма Пресвятой Богородицы было осуществлено в период с 2015 по 2018 годы по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть крыши была повреждена, вода снова попала на редкие фрески.
Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.
В ведомстве тогда заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь XII века, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал монастырский комплекс.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
